Testspiele am Dienstag: Verbandsligist siegt knapp, zwei Absagen

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
FC Holzhausen – SV Oberwolfach 2:1
TSV Heimenkirch – SGM Unterzeil/Seibranz abg.
FV Olympia Laupheim – SSV Ehingen-Süd 1:2
Tore: 0:1 Maximilian Eiselt (2.), 1:1 (80.), 1:2 Janis Peter (89.)
FSV Hollenbach – FC Würzburger Kickers 2:3
Tore: 0:1 (10.), 0:2 (15.), 0:3 (26.), 1:3 Randy Hoffmann (71.), 2:3 Randy Hoffmann (74.)
FV Biberach/Riß – SV Ochsenhausen 3:1
VfL Sindelfingen – VfL Nagold abg.
---
19:00 Uhr: 1. FC Eislingen - TSV Oberensingen
19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn
19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Laufen/Eyach
19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Eppingen
19:00 Uhr: TSV 1889 Buch - SGM Aufheim Holzschwang
19:15 Uhr: TSG Öhringen - TURA Untermünkheim
19:30 Uhr: SV Unterweissach - SSV Schwäbisch Hall
20:00 Uhr: Türkspor Nürtingen 73 - TSV Bernhausen
---
17:30 Uhr: FV Biberach/Riß - FV Illertissen II
19:30 Uhr: TSV Köngen - SV Westerheim
19:30 Uhr: TSV Harthausen - TSVgg Plattenhardt
20:00 Uhr: SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen
---
19:00 Uhr: SV Seedorf - FC Radolfzell
19:00 Uhr: VfL Pfullingen - TSV Ehningen
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________