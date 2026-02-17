Testspiele am Dienstag: Verbandsligist siegt knapp, zwei Absagen

von Timo Babic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser



Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag

TV Aiglsbach – SG Schorndorf 1:3

Testspiele am Dienstag

FC Holzhausen – SV Oberwolfach 2:1



TSV Heimenkirch – SGM Unterzeil/Seibranz abg.



FV Olympia Laupheim – SSV Ehingen-Süd 1:2

Tore: 0:1 Maximilian Eiselt (2.), 1:1 (80.), 1:2 Janis Peter (89.)



FSV Hollenbach – FC Würzburger Kickers 2:3

Tore: 0:1 (10.), 0:2 (15.), 0:3 (26.), 1:3 Randy Hoffmann (71.), 2:3 Randy Hoffmann (74.)



FV Biberach/Riß – SV Ochsenhausen 3:1



VfL Sindelfingen – VfL Nagold abg.

Testspiele am Mittwoch

19:00 Uhr: 1. FC Eislingen - TSV Oberensingen

19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SV Kressbronn

19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Laufen/Eyach

19:00 Uhr: VfR Heilbronn - Türkspor Eppingen

19:00 Uhr: TSV 1889 Buch - SGM Aufheim Holzschwang

19:15 Uhr: TSG Öhringen - TURA Untermünkheim

19:30 Uhr: SV Unterweissach - SSV Schwäbisch Hall

20:00 Uhr: Türkspor Nürtingen 73 - TSV Bernhausen

Testspiele am Donnerstag

17:30 Uhr: FV Biberach/Riß - FV Illertissen II

19:30 Uhr: TSV Köngen - SV Westerheim

19:30 Uhr: TSV Harthausen - TSVgg Plattenhardt

20:00 Uhr: SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen

Testspiele am Freitag

19:00 Uhr: SV Seedorf - FC Radolfzell

19:00 Uhr: VfL Pfullingen - TSV Ehningen