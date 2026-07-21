Testspiele am Dienstag: Überraschungen und auch klare Siege

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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VfB Bösingen – FC 08 Villingen 0:1
Schiedsrichter: Annika Depfenhart
Tor: 0:1 Enrico Krieger (80.)
1. CfR Pforzheim – Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:2
Schiedsrichter: Raphael Kastner (Dobel)
Tore: 1:0 Cemal Durmus (4.), 1:1 Ivan Krajinovic (35.), 2:1 Dorde Smiljic (52.), 3:1 Emre Yalcin (63.), 3:2 Luka Bozic (84.)
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GSV Pleidelsheim – SGV Heilbronn-Freiberg 1:14
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar )
Tore: 0:1 Meghôn Valpoort (4.), 0:2 Gwang-in Lee (12.), 0:3 Meghôn Valpoort (16.), 0:4 James Ojiekhai (21.), 1:4 Robin Bender (30.), 1:5 Meghôn Valpoort (33.), 1:6 Gwang-in Lee (38.), 1:7 Gwang-in Lee (40.), 1:8 Meghôn Valpoort (45.), 1:9 Leon Petö (49.), 1:10 Melvin Cerkez (52.), 1:11 Justin Steinkötter (67.), 1:12 Marius Köhl (73.), 1:13 Michael Martin (83.), 1:14 Justin Steinkötter (86.)
SG Empfingen – TSG Balingen II 1:1
Tore: 1:0 Linus Hellstern (25.), 1:1 Dave Nzally (75.)
VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach 2:2
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Volkan Celiktas (4.), 1:1 Dean Melo (10.), 1:2 Lukas Stoppel (53.), 2:2 Michael Kleinschrodt (59. Foulelfmeter)
SV Bubsheim – SC 04 Tuttlingen 3:3
FSV Friedrichshaller SV – FC Union Heilbronn 0:3
Schiedsrichter: Valentino Parys
Tore: 0:1 Mirnis Salija (28.), 0:2 Luciano Gruosso (80.), 0:3 Devin Colin Becker (82.)
VfL Nagold – FC Holzhausen 2:0
Schiedsrichter: Nils Temme
Tore: 1:0 Elias Bürkle (45.), 2:0 Nico Gaiser (50.)
FC Brauerei EGG – TSV Heimenkirch abg.
SV Westerheim – SSG Ulm 99 0:3
Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau)
Tore: 0:1 Jordi Tengwand (51.), 0:2 Sergen Demiröz (66.), 0:3 Sergen Demiröz (83.)
FC Rottenburg – SV Böblingen abg.
TSV Gaildorf – SG Bettringen 3:2
Tore: 0:1 Manuel Müller (21.), 0:2 Nico Haag (41.), 1:2 Serkan Uygun (55.), 2:2 Okan Tüysüz (63.)
TV Steinheim – SC Geislingen 0:5
Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen)
Tore: 0:1 Marcel Mädel (24.), 0:2 Luca de Lucia (34.), 0:3 Oladimeji Douye Adedapo (54.), 0:4 Mert Özdemir (61.), 0:5 Julius Boni (73.)
SG TSV Bodnegg / Grünkraut II – TSV Eschach 2:3
Sportfreunde Schwäbisch Hall – Türkspor Neckarsulm 1:0
Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen)
Tor: 1:0 Tony Elie Tella Nounga (60.)
TSGV Waldstetten – 1. FC Normannia Gmünd 1:1
Schiedsrichter: Julian Kiefer
Tore: 0:1 Luigi Mignano (58.), 1:1 Niels Waldraff (75.)
TSV Bernhausen – SSC Tübingen 4:0
Tore: 1:0 Cono Lombardo (3.), 2:0 Markus Fickeisen (79.), 3:0 Flon Ajvazi (81.), 4:0 Fabian Leidenbach (84.)
FSV Waldebene Stuttgart Ost – ASV Botnang II 2:0
TSV Essingen U 19 – TV Heuchlingen 3:3
Schiedsrichter: Leon Zapf
Tore: 1:0 Lenni Sing (15.), 2:0 Lenni Sing (20.), 2:1 Benjamin Bähr (30.), 2:2 Nico Waidmann (37.), 3:2 Patrick Gorek (78.), 3:3 Nico Waidmann (86.)
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16.00 Uhr - FC Bologna - 1. FC Heidenheim
18.00 Uhr - TSG Söflingen - FV Illertissen
18.30 Uhr - FV Illertissen - TSV Neu-Ulm
18.30 Uhr - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Mietingen
19.00 Uhr - 1. FC Hohenacker - TV Oeffingen
19.00 Uhr - FV Ravensburg - FC 08 Homburg
19.00 Uhr - TSV Michelfeld 1954 - TSV Crailsheim
19.00 Uhr - FC Königsfeld - SV Seedorf
19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - SV Ebersbach/Fils
19.00 Uhr - VfR Aalen II - TSV Neu-Ulm II
19.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ilshofen
19.00 Uhr - FC Blaubeuren - SV Grimmelfingen
19.00 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - Sportfreunde Dorfmerkingen II
19.00 Uhr - SV Zimmern - FC Gutmadingen
19.00 Uhr - FC Hüttisheim - FV Olympia Laupheim
19.00 Uhr - SG Schorndorf - TSG Backnang
19.30 Uhr - Young Boys Reutlingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
19.30 Uhr - FSV Schwaigern - Sport-Union Neckarsulm
19.30 Uhr - NK Croatia Bietigheim - FV Löchgau
19.30 Uhr - GSV Maichingen - SV Degerschlacht
19.30 Uhr - VfL Obereisesheim - SG Sonnenhof Großaspach
20.00 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen
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19.00 Uhr - SV Mochenwangen - TSV Eschach
19.30 Uhr - FC Zuzenhausen II - SG HD-Kirchheim
19.30 Uhr - SG Weinstadt - ASV Aichwald
19.30 Uhr - TuS Ergenzingen - TSG Tübingen
20.00 Uhr - SV Allmersbach - VfR Birkmannsweiler
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13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg
18.30 Uhr - SC Lahr - Karlsruher SC II
18.30 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Ehingen-Süd
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen
19.00 Uhr - FC 08 Homburg - SSV Reutlingen
19.30 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen II - 1. FC Stern Mögglingen
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