Testspiele am Dienstag: Sechs Spielabsagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es ist kein Spiel geplant.
---
FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau abgesagt
Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt
---
18:30 Uhr: 1. FC Frankfurt – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
18:30 Uhr: SV Wacker 09 Ströbitz – VfB 1921 Krieschow
19:00 Uhr: BFC Dynamo – TSG Einheit Bernau
19:00 Uhr: FV Gröditz 1911 – VfB Hohenleipisch 1912
19:00 Uhr: Eberswalder SC – FSV Schorfheide Joachimsthal
19:30 Uhr: 1. FC Lübars 1962 – BSC Fortuna Glienicke
---
18:30 Uhr: SG Großziethen – VfB Hermsdorf Berlin II
19:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – VSG Altglienicke II
19:00 Uhr: Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Altlüdersdorf
19:30 Uhr: Grünauer BC 1917 – SV Frankonia Wernsdorf 1919
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________