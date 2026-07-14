 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Testspiele am Dienstag: Regionalligist und zwei Oberligisten siegen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Zafer Hosman

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II 2:1
Schiedsrichter: Manuel Bergmann (Erbach)
Tore: 1:0 Achitpol Keereerom (55.), 1:1 Mahmut Kücüksahin (57.), 2:1 Mateo Mrden (90.)

FC Rottenburg – TSG Balingen II 2:0
Tore: 1:0 (37.), 2:0 (67.)

TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)

FV Illertissen U19 – SSG Ulm 99 4:3

FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)

TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)

TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz 3:2
Tore: 0:1 Tim Bergmiller (30.), 0:2 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Timo Leitner (47. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Schrapp (63.), 3:2 Andrej Vukobratovic (84.)

SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)

SV Deckenpfronn – TSV Ehningen 2:4

TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1

SW Donau – FV Olympia Laupheim 1:4

TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2

FC Brigachtal – SGM Deißlingen/Lauffen 2:3

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

17.30 Uhr - FV Biberach/Riß - FV Illertissen

18.00 Uhr - TSV Nördlingen - 1. FC Heidenheim

18.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Bezirksauswahl Nordschwarzwald

18.15 Uhr - SV Oberachern - Karlsruher SC

18.30 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - TSV Essingen

19.00 Uhr - SGM Lautern-Essingen - SC Geislingen

19.00 Uhr - SC Steinbach-Comburg - TSV Crailsheim

19.00 Uhr - SG Empfingen - TSG Balingen

19.00 Uhr - SV Reinstetten - FC Hüttisheim

19.00 Uhr - Türkspor Neu-Ulm - SGM Aufheim Holzschwang

19.00 Uhr - Karlsruher SC II - TuS Mechtersheim

19.00 Uhr - Spvgg 06 Trossingen - FC 08 Villingen

19.00 Uhr - TSV Riedlingen - SV Sigmaringen

19.00 Uhr - SV 03 Tübingen - SV Croatia Reutlingen

19.15 Uhr - FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen

19.30 Uhr - Sportfreunde Lorch - TSV Gaildorf

19.30 Uhr - SC 04 Tuttlingen - FC 07 Albstadt

19.30 Uhr - VfR Stockach - SV Zimmern

19.30 Uhr - VfL Nagold - VfL Sindelfingen

19.30 Uhr - FC Zuzenhausen - FC Union Heilbronn

19.30 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Oberensingen

19.30 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

19.00 Uhr - SV Offenhausen - FC Blaubeuren

19.00 Uhr - SV Nehren - SSV Reutlingen

19.00 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Bernhausen

19.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - SV Leonberg/Eltingen

19.00 Uhr - SG Öpfingen - SSV Ehingen-Süd

19.00 Uhr - Bahlinger SC - SC Freiburg

19.00 Uhr - SKV Rutesheim - SSV Reutlingen

19.30 Uhr - FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

19.30 Uhr - TSV Rudersberg - SV Fellbach

19.30 Uhr - FV Löchgau - GSV Maichingen

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

18.00 Uhr - SC Konstanz-Wollmatingen - Young Boys Reutlingen

18.00 Uhr - SGM Ummendorf/Fischbach - FV Molpertshaus

18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Ottobeuren

18.30 Uhr - TSV Köngen - TSV Neu-Ulm

19.00 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen - VfR Aalen

19.00 Uhr - 1. FC Germania Bargau - 1. FC Heiningen

19.00 Uhr - FC Teningen - SC Hofstetten

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