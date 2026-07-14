Testspiele am Dienstag: Regionalligist und zwei Oberligisten siegen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II 2:1
Schiedsrichter: Manuel Bergmann (Erbach)
Tore: 1:0 Achitpol Keereerom (55.), 1:1 Mahmut Kücüksahin (57.), 2:1 Mateo Mrden (90.)
FC Rottenburg – TSG Balingen II 2:0
Tore: 1:0 (37.), 2:0 (67.)
TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)
FV Illertissen U19 – SSG Ulm 99 4:3
FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)
TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz 3:2
Tore: 0:1 Tim Bergmiller (30.), 0:2 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Timo Leitner (47. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Schrapp (63.), 3:2 Andrej Vukobratovic (84.)
SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)
SV Deckenpfronn – TSV Ehningen 2:4
TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1
SW Donau – FV Olympia Laupheim 1:4
TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2
FC Brigachtal – SGM Deißlingen/Lauffen 2:3
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17.30 Uhr - FV Biberach/Riß - FV Illertissen
18.00 Uhr - TSV Nördlingen - 1. FC Heidenheim
18.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Bezirksauswahl Nordschwarzwald
18.15 Uhr - SV Oberachern - Karlsruher SC
18.30 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - TSV Essingen
19.00 Uhr - SGM Lautern-Essingen - SC Geislingen
19.00 Uhr - SC Steinbach-Comburg - TSV Crailsheim
19.00 Uhr - SG Empfingen - TSG Balingen
19.00 Uhr - SV Reinstetten - FC Hüttisheim
19.00 Uhr - Türkspor Neu-Ulm - SGM Aufheim Holzschwang
19.00 Uhr - Karlsruher SC II - TuS Mechtersheim
19.00 Uhr - Spvgg 06 Trossingen - FC 08 Villingen
19.00 Uhr - TSV Riedlingen - SV Sigmaringen
19.00 Uhr - SV 03 Tübingen - SV Croatia Reutlingen
19.15 Uhr - FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen
19.30 Uhr - Sportfreunde Lorch - TSV Gaildorf
19.30 Uhr - SC 04 Tuttlingen - FC 07 Albstadt
19.30 Uhr - VfR Stockach - SV Zimmern
19.30 Uhr - VfL Nagold - VfL Sindelfingen
19.30 Uhr - FC Zuzenhausen - FC Union Heilbronn
19.30 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Oberensingen
19.30 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Sport-Union Neckarsulm
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19.00 Uhr - SV Offenhausen - FC Blaubeuren
19.00 Uhr - SV Nehren - SSV Reutlingen
19.00 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Bernhausen
19.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - SV Leonberg/Eltingen
19.00 Uhr - SG Öpfingen - SSV Ehingen-Süd
19.00 Uhr - Bahlinger SC - SC Freiburg
19.00 Uhr - SKV Rutesheim - SSV Reutlingen
19.30 Uhr - FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
19.30 Uhr - TSV Rudersberg - SV Fellbach
19.30 Uhr - FV Löchgau - GSV Maichingen
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18.00 Uhr - SC Konstanz-Wollmatingen - Young Boys Reutlingen
18.00 Uhr - SGM Ummendorf/Fischbach - FV Molpertshaus
18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Ottobeuren
18.30 Uhr - TSV Köngen - TSV Neu-Ulm
19.00 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen - VfR Aalen
19.00 Uhr - 1. FC Germania Bargau - 1. FC Heiningen
19.00 Uhr - FC Teningen - SC Hofstetten
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