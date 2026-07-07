 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Testspiele am Dienstag: Oberligist spielt 4:4, Landesligist siegt 6:2

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Testspiele am Dienstag, 7. Juli

FC Esslingen – TSG Backnang 4:4
Schiedsrichter: Timo Paukner - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Max Stumm (11.), 0:2 Fabijan Domic (14.), 1:2 Laurenziu Biemel (15.), 1:3 Tim Pöhler (27.), 2:3 Timo Müller (35.), 2:4 Niklas Benkeser (55.), 3:4 Florian Nikl (80.), 4:4 Louis Majhen (84. Foulelfmeter)

TSV Babenhausen – TSV 1889 Buch 1:3
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Robin Egle (55.), 0:2 Robin Egle (55.), 0:3 Manuel Schrapp (60.), 1:3 Marius Escher (81.)

FC Blaubeuren – TSV Offingen 6:2
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
Tore: 1:0 Nikolaj Adlwarth (41.), 2:0 (51.), 2:1 Philipp Schönberger (58.), 2:2 Vincent Bucher (67.), 3:2 Stefan Mladenovic (70.), 4:2 Stefan Mladenovic (73.), 5:2 Nikolaj Adlwarth (85.), 6:2 Ademin Hadzic (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Kyrylo Yermoshenko (FC Blaubeuren) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (26.).

______________________________

Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

18.30 Uhr - SC Wyhl - Bahlinger SC

18.30 Uhr - VfR Aalen - FC Würzburger Kickers

19.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - 1. CfR Pforzheim

19.00 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Bernhausen

19.00 Uhr - FV Illertissen - Türkspor Neu-Ulm

19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - 1. Göppinger SV

19.00 Uhr - FV Ravensburg - VfB Friedrichshafen

19.00 Uhr - TSG Öhringen - VfR Gommersdorf

19.15 Uhr - TSV Schornbach - TSV Schmiden

19.30 Uhr - FSG Riedrode - SG HD-Kirchheim

19.30 Uhr - SV Oberachern - Kehler FV 07

______________________________

Testspiele am Donnerstag, 9. Juli

11.00 Uhr - Karlsruher SC - SGV Freiberg

18.30 Uhr - TSV Blaustein II - TSV Neu-Ulm II

19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen

19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - SV Waldhausen

______________________________

Testspiele am Freitag, 10. Juli

18.00 Uhr - FC Lugano - 1. FC Heidenheim

18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Wangen

18.30 Uhr - VfB Eichstätt - SSV Ulm 1846 Fußball

19.00 Uhr - VfR Stockach - FC 08 Villingen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________