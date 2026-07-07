Testspiele am Dienstag: Oberligist spielt 4:4, Landesligist siegt 6:2

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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FC Esslingen – TSG Backnang 4:4
Schiedsrichter: Timo Paukner - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Max Stumm (11.), 0:2 Fabijan Domic (14.), 1:2 Laurenziu Biemel (15.), 1:3 Tim Pöhler (27.), 2:3 Timo Müller (35.), 2:4 Niklas Benkeser (55.), 3:4 Florian Nikl (80.), 4:4 Louis Majhen (84. Foulelfmeter)
TSV Babenhausen – TSV 1889 Buch 1:3
Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Robin Egle (55.), 0:2 Robin Egle (55.), 0:3 Manuel Schrapp (60.), 1:3 Marius Escher (81.)
FC Blaubeuren – TSV Offingen 6:2
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
Tore: 1:0 Nikolaj Adlwarth (41.), 2:0 (51.), 2:1 Philipp Schönberger (58.), 2:2 Vincent Bucher (67.), 3:2 Stefan Mladenovic (70.), 4:2 Stefan Mladenovic (73.), 5:2 Nikolaj Adlwarth (85.), 6:2 Ademin Hadzic (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Kyrylo Yermoshenko (FC Blaubeuren) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (26.).
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18.30 Uhr - SC Wyhl - Bahlinger SC
18.30 Uhr - VfR Aalen - FC Würzburger Kickers
19.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - 1. CfR Pforzheim
19.00 Uhr - Young Boys Reutlingen - TSV Bernhausen
19.00 Uhr - FV Illertissen - Türkspor Neu-Ulm
19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - 1. Göppinger SV
19.00 Uhr - FV Ravensburg - VfB Friedrichshafen
19.00 Uhr - TSG Öhringen - VfR Gommersdorf
19.15 Uhr - TSV Schornbach - TSV Schmiden
19.30 Uhr - FSG Riedrode - SG HD-Kirchheim
19.30 Uhr - SV Oberachern - Kehler FV 07
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11.00 Uhr - Karlsruher SC - SGV Freiberg
18.30 Uhr - TSV Blaustein II - TSV Neu-Ulm II
19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - TSV Ilshofen
19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - SV Waldhausen
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18.00 Uhr - FC Lugano - 1. FC Heidenheim
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Wangen
18.30 Uhr - VfB Eichstätt - SSV Ulm 1846 Fußball
19.00 Uhr - VfR Stockach - FC 08 Villingen
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