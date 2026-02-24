Testspiele am Dienstag: Oberligist siegt 5:0, aber auch ein 9:2

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt 5:1
Schiedsrichter: Thomas Dotzek - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Christian Grätz (11.), 1:1 Severin Falk (32.), 2:1 Dennis Diehl (37.), 3:1 Pascal Neumann (57.), 4:1 Severin Falk (68.), 5:1 Nico Hetzel (75. Foulelfmeter)
VfB 1921 Krieschow II – SG Eintracht Peitz 6:3
---
SG Wiesenau 03 – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt 1:3
Schiedsrichter: Oliver Dzewior
FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau 5:0
Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Yohji Irvan Koré (2.), 2:0 Yohji Irvan Koré (34. Foulelfmeter), 3:0 Ousmane Sannoh (40.), 4:0 Nima Amiri (65.), 5:0 Ousmane Sannoh (73.)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Frankonia Wernsdorf 1919 9:2
Tore: 0:1 Mattis Reszat (4.), 1:1 Markus Magiera (9.), 2:1 Niclas Hafsi (15.), 2:2 Gordon Teichert (16.), 3:2 Niclas Hafsi (19.), 4:2 David Nieland (28.), 5:2 Niclas Hafsi (34.), 6:2 David Nieland (42.), 7:2 Paul Sliwa (81. Foulelfmeter), 8:2 Niklas Wolfgang Pahl (86.), 9:2 Niclas Hafsi (87.)
FC Strausberg – FV Preussen Eberswalde 1:4
Schiedsrichter: Mario Seifert
Tore: 0:1 (31.), 0:2 (49.), 1:2 Sven Müller (56.), 1:3 (71.), 1:4 (77.)
---
18:30 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
19:30 Uhr: SG Blankenburg – SG Union 1919 Klosterfelde II
---
18:30 Uhr: VfL Meiningen 04 – SC Victoria 1914 Templin
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________