 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Testspiele am Dienstag: Oberligist mit 3:3-Remis beim Verbandsligisten

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Dienstag, 20. Januar

SV Fellbach – TSG Backnang 3:3
Schiedsrichter: Christian Krapf (Mönsheim)
Tore: 0:1 Lorenz Ender (15.), 1:1 Patrick Fossi (24.), 2:2 Lorenz Ender (44.), 2:1 Patrick Fossi (44.), 3:2 Baran Kara (76.), 3:3 Patrick Tichy (88.)
Besondere Vorkommnisse: Ali Ferati (TSG Backnang) scheitert mit Foulelfmeter (42.).

SC Michelbach/Wald – SG Sindringen/Ernsbach 1:4

TV Aldingen – Drita Kosova Kornwestheim 3:2

Testspiele am Mittwoch, 21. Januar

18.30 Uhr - 1. FC Ersingen - 1. CfR Pforzheim

18.30 Uhr - VfR Aalen - SSV Ehingen-Süd

19.00 Uhr - VfL Herrenberg - VfB Stuttgart (Frauen)

19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - SSV Schwäbisch Hall

Testspiele am Freitag, 23. Januar

17.30 Uhr - SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher

19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG 1899 Hoffenheim U19

Ausblick aufs Wochenende

Highlights am Samstag

10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg

13.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim

13.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen

13.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach

14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen

14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

14.00 Uhr - VfR Aalen - SGV Freiberg

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim

Timo BabicAutor