Testspiele am Dienstag live: Ergebnisse und Ticker Die Saison läuft zwar schon, aber einige Klubs nutzen den Dienstagabend für weitere Testspiele. Unter anderem Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg ist im Einsatz. von André Nückel · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser

Heimspiel für Asterlagen. – Foto: Arno Wirths

Die Klubs am Niederrhein sind in dieser Woche nicht nur in ihren Ligen gefordert, sondern auch in den Pokalwettbewerben und weiteren Testspielen unterwegs. Im Kreispokal wird zum Beispiel seit Montag schon in Essen gespielt. Auch im Niederrheinpokal stehen einige Duelle an. Wieder andere Klubs nutzen den Dienstag für zusätzliche Testspiele - erst am Montag hatte der KFC Uerdingen einen Doppeltest gegen Viktoria Goch und den OSV Meerbusch durchgeführt.

Scherpenberg testet gegen Sevelen Heute, 20:00 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg SV Sevelen Sevelen 20:00 PUSH

Am Dienstag präsentiert sich zum Beispiel Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg, der gegen den A-Ligisten SV Sevelen vermutlich die zweite Garde auf das Feld schicken wird. Schließlich spielte das Team von Sven Schützek erst am Sonntag im Derby 1:1 beim SV Sonsbeck. Der Ligaalltag hat beim Aufsteiger also gerade erst wieder begonnen, trotzdem bietet die Partie eine gute Gelegenheit, weiteren Spielern Einsatzzeit zu geben und Abläufe zu festigen. Der A-Ligist Sevelen holte zum Auftakt wie Scherpenberg vier Punkte aus zwei Begegnungen und hat damit einen ordentlichen Start hingelegt. Für beide Mannschaften ist der Test deshalb eine willkommene Standortbestimmung unter Wettbewerbsbedingungen.

Asterlagen sucht Selbstvertrauen Heute, 19:45 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim RW Mülheim TuS Asterlagen Asterlagen 19:45 PUSH Damit aber noch lange nicht genug: TuS Asterlagen startete mit zwei Pleiten in die Bezirksliga, Gruppe 5, und benötigt entsprechend dringend Selbstvertrauen. Gegen den VfB Homberg II will der Klub nämlich die ersten Punkte einfahren. Vorher bietet sich die Chance, sich noch einmal einzuspielen und ein Erfolgserlebnis mitzunehmen. Frischen Rückenwind will sich Asterlagen bei Rot-Weiss Mülheim holen. Der einstige Bezirksliga-Klub spielt mittlerweile in der Kreisliga B und hat sein erstes Saisonspiel dank des ehemaligen Regionalliga-Torjägers Ercan Aydogmus gewonnen - mehr hier. Entsprechend sollte Asterlagen die Aufgabe nicht auf die leichte Schulter nehmen, zumal Pokal- und Testspielabende unter der Woche oft ihren eigenen Charakter entwickeln. Unterrath und Solingen testen vor dem Ligaduell