Testspiele am Dienstag: Landesligist mit 7:0, aber auch ein Abbruch

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Es sind keine Testspiele geplant.
---
---
---
19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim
19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher
---
19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen
19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
---
