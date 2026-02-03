 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Testspiele am Dienstag: Landesligist mit 7:0, aber auch ein Abbruch

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Just

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag

Es sind keine Testspiele geplant.

Testspiele am Dienstag

SG Sonnenhof Großaspach – Schachtar Donezk 2:1
Tore: 1:0 Marius Kunde (2.), 1:1 Pedrinho (72. Foulelfmeter), 2:1 Loris Maier (88.)

SV Waldhausen – TSV Gussenstadt 7:0
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)

VfB Friedrichshafen – SC Pfullendorf 3:0
Tore: 1:0 Erbas Emirhan (10.), 2:0 Pascal Booch (22.), 3:0 Kai Kramer (42.)

SC Staig – TSV Blaustein abgesagt

TSV Berg – SV Kressbronn 5:0

FV Biberach/Riß – SSV Ehingen-Süd 1:2
Tore: 1:0 Johann Ndjongang (25.), 1:1 Simon Dilger (47.), 1:2 Jannis Magosch (74.)

SV Allmersbach – TSG Backnang 0:9
Tore: 0:1 Tim Pöhler (6.), 0:2 Fabijan Domic (13.), 0:3 Mika Müller (33.), 0:4 Fabijan Domic (39.), 0:5 Fabijan Domic (55.), 0:6 Mark Gashi (58.), 0:7 Fabijan Domic (64.), 0:8 Ayman Mouhssine (89.), 0:9 Marlon Suckut (90.)

TSG Ehingen – SV Mietingen abgesagt

SV Fellbach – 1. FC Normannia Gmünd Abbruch

Testspiele am Mittwoch

18:30 Uhr: Spvgg F.A.L. - FC 08 Villingen
18:30 Uhr: VfL Nagold - 1. CfR Pforzheimn
18:30 Uhr: TSG Tübingen - TSG Balingen
18:45 Uhr: JSG Steinsberg - VfR Heilbronn II
19:00 Uhr: TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
19:00 Uhr: Türkspor Heidenheim - FV Sontheim/Brenz
19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - TSV Trillfingen
19:00 Uhr: FC Rot-Weiß Salem - FV Ravensburg
19:30 Uhr: TG Böckingen - VfR Heilbronn
19:30 Uhr: SKV Rutesheim - TSV Weilimdorf
19:30 Uhr: FV Vorwärts Faurndau - SC Geislingen
19:30 Uhr: Spvgg Warmbronn II - SKV Rutesheim
19:30 Uhr: FC Gutmadingen - SV Zimmern
20:00 Uhr: FV Germania Degerloch - MTV Stuttgart

Testspiele am Donnerstag

19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim
19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher

Testspiele am Freitag

19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen
19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

