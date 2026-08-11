Testspiele am Dienstag in Brandenburg: Ein 12:1 und auch ein 0:6

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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Es sind keine Spiele geplant.
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TSV 1878 Schlieben – FSV Doberlug-Kirchhain 2021 3:3
VfB Hohenleipisch 1912 – FV Gröditz 1911 12:1
Tore: 1:0 Tom Thorweger (1.), 2:0 Tom Thorweger (13.), 3:0 Florian Vogt (16.), 4:0 Felix Kniesche (30.), 5:0 Justin Gewiss (33.), 6:0 Felix Kniesche (36.), 7:0 Florian Vogt (41.), 8:0 Justin Gewiss (43.), 9:0 Justin Gewiss (60.), 10:1 Justin Gewiss (65.), 11:1 Florian Vogt (76.), 12:1 Marvin Groll (87.)
FC Strausberg – FV Erkner 1920 0:0
FSV Rot-Weiß Luckau – SpG Lübben/Schlepzig 1:1
Tore: 1:0 Tom Mikolajek (25.), 1:1 (84.)
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Grün-Weiß Golm 1:2
SG Wacker Motzen – MTV Wünsdorf 1910 abg.
SG 47 Bruchmühle – SV Germania 90 Schöneiche II abg.
SG Burg – VfB 1921 Krieschow II 0:6
FC Schwedt 02 – VfB Gramzow 3:2
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse – TSV Wustrau 3:3
SG 03 Ludwigslust/Grabow – FSV Veritas Wittenberge/Breese 1:5
SG Einheit Zepernick 1925 – BSV Eintracht Mahlsdorf II 4:2
Tore: 1:0 Yulian Andres Cordoba Moreno (5.), 1:1 Leon Barlage (32. Eigentor), 2:1 Justin Pehl (50.), 3:1 Yulian Andres Cordoba Moreno (58.), 4:1 Theo Heinke (78.), 4:2 Christian Preiß (82.)
SV Germania 90 Schöneiche – FSV Bernau 6:2
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18:00 Uhr: FC Förderkader René Schneider U16 II – SG Bornim
18:00 Uhr: Klein Lukower SV – TSG Neustrelitz
18:30 Uhr: LSV Bergen 1990 II – Glückauf Brieske/Senftenberg
19:00 Uhr: BSV Rot-Weiß Schönow – FSV Basdorf
19:00 Uhr: SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Rot-Weiß Prenzlau
19:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SV Babelsberg 03
19:00 Uhr: SG Grün-Weiß Bärenklau – TuS 1896 Sachsenhausen II
19:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – VfB 1921 Krieschow II
19:00 Uhr: SG Blau-Weiß Pessin – SV Falkensee-Finkenkrug
19:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam II – SFC Stern 1900
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19:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Grün-Weiß Bergfelde
19:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – Werderaner FC Viktoria 1920
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19:30 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – FSV 63 Luckenwalde II
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12:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FC Lauchhammer
12:00 Uhr: FC Grün-Weiß Piesteritz – 1. FFC Turbine Potsdam II
12:30 Uhr: FV Wannsee – SG Bornim
13:00 Uhr: SV Lokomotive Schleife – VfB 1921 Krieschow II
13:00 Uhr: TSV Pansdorf – SG Bornim
13:30 Uhr: SG Bornim II – MSV Zossen 07
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Union 1919 Klosterfelde II
14:00 Uhr: SG Schulzendorf 1931 – BSG Stahl Brandenburg
15:00 Uhr: SG Großziethen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
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11:00 Uhr: SV Fortuna Magdeburg – Brandenburger SC Süd 05
11:00 Uhr: SSV Einheit Perleberg – SpG Pritzwalker FHV/Einheit Pritzwalk
11:15 Uhr: SC Oberhavel Velten – 1. FV Eintracht Wandlitz
12:00 Uhr: SV Stern Britz 1889 – MSV Zossen 07
13:00 Uhr: SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Babelsberg 03 II
13:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – SFC Stern 1900 II
13:15 Uhr: Borussia Pankow 1960 – SV Grün-Weiß Brieselang
14:00 Uhr: SV Eintracht Alt Ruppin – Oranienburger FC Eintracht 1901 II
15:00 Uhr: SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus II – SC Spremberg 1896
15:00 Uhr: JFV ONFA Kamenz – Glückauf Brieske/Senftenberg
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