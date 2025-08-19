Testspiele am Dienstag: Ein Spielabbruch und auch ein 4:4

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
SpG Kahren/Laubsdorf – SG Eintracht Peitz 1:0
FSV Basdorf – Oranienburger FC Eintracht 1901 abgebrochen
SV Babelsberg 03 – MSV 1919 Neuruppin 1:3
SV Prötzel – FC Neuenhagen 1913 4:4
---
17:30 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam II – Hertha BSC II
---
Es sind keine Spiele geplant.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________