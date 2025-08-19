 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Testspiele am Dienstag: Ein Spielabbruch und auch ein 4:4

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Kreisl. West Prign./R
Kreisl. Ost Prign./R.
Kreisoberliga Prig./R
Kreiskl. 2 Prignitz/R
Kreiskl. 3 Prignitz/R

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Dienstag

SpG Kahren/Laubsdorf – SG Eintracht Peitz 1:0

FSV Basdorf – Oranienburger FC Eintracht 1901 abgebrochen

SV Babelsberg 03 – MSV 1919 Neuruppin 1:3

SV Prötzel – FC Neuenhagen 1913 4:4

---

Mittwoch

17:30 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam II – Hertha BSC II

---

Donnerstag

Es sind keine Spiele geplant.

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

