Testspiele am Dienstag: Ein Abbruch und Verbandsligist verliert

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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keine überregionalen Testspiele eingetragen
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SC Pfullendorf – VfB Friedrichshafen 3:1
Tore: 1:0 Marcel Klein (14.), 2:0 Heiko Behr (31. Foulelfmeter), 2:1 Nicolai Weissenbacher (35.), 3:1 Marcel Klein (43.)
Besondere Vorkommnisse: Heiko Behr (SC Pfullendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (51.).
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18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Kettershausen-Bebenhausen
18.30 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Mietingen
19.00 Uhr - SV Böblingen - SKV Rutesheim
19.00 Uhr - Sportfreunde Gechingen - VfL Sindelfingen II
19.00 Uhr - VfL Herrenberg - GSV Maichingen
19.00 Uhr - VfR Sulz - FC 08 Villingen II
19.15 Uhr - TSV Hirschau - SV Croatia Reutlingen
19.30 Uhr - TSV Schwaikheim - SG Weinstadt
19.30 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - FC Esslingen
19.30 Uhr - SG FC Hardt / Lauterbach - SV Seedorf
19.30 Uhr - TSF Ditzingen - TSV Weilimdorf
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keine überregionalen Testspiele eingetragen
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19.00 Uhr - TSV Holzheim - SGM Uttenweiler/Unlingen
19.15 Uhr - SV Jungingen - SV Alberweiler
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