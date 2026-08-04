 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Testspiele am Dienstag: Ein Abbruch und Verbandsligist verliert

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandro Musso

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Kreisliga B III
Kreisliga B IV
KL A3 Nordschwarzwald
KL A4 Rems/Murr/Hall
KL A4 Schwarzwald/Z.

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 3. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 4. August

SC Pfullendorf – VfB Friedrichshafen 3:1
Tore: 1:0 Marcel Klein (14.), 2:0 Heiko Behr (31. Foulelfmeter), 2:1 Nicolai Weissenbacher (35.), 3:1 Marcel Klein (43.)
Besondere Vorkommnisse: Heiko Behr (SC Pfullendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (51.).

TSV Westhausen – SV Waldhausen abg.

FC Radolfzell – BSV 07 Schwenningen 2:3

SG Warthausen/Birkenhard – SV Reinstetten Abbr.

TV Steinheim II – FV 08 Unterkochen abg.

SV Allmersbach – SV Steinbach 5:1
Tore: 1:0 Yannik Moll (23.), 2:0 Yusuf Dik (36.), 3:0 Felix Geck (37.), 4:0 Felix Geck (50.), 5:0 Felix Geck (79.), 5:1 Taner Bakir (85.)

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Testspiele am Mittwoch, 5. August

18.30 Uhr - TSV 1889 Buch - TSV Kettershausen-Bebenhausen

18.30 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Mietingen

19.00 Uhr - SV Böblingen - SKV Rutesheim

19.00 Uhr - Sportfreunde Gechingen - VfL Sindelfingen II

19.00 Uhr - VfL Herrenberg - GSV Maichingen

19.00 Uhr - VfR Sulz - FC 08 Villingen II

19.15 Uhr - TSV Hirschau - SV Croatia Reutlingen

19.30 Uhr - TSV Schwaikheim - SG Weinstadt

19.30 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - FC Esslingen

19.30 Uhr - SG FC Hardt / Lauterbach - SV Seedorf

19.30 Uhr - TSF Ditzingen - TSV Weilimdorf

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Testspiele am Donnerstag, 6. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Freitag, 7. August

19.00 Uhr - TSV Holzheim - SGM Uttenweiler/Unlingen

19.15 Uhr - SV Jungingen - SV Alberweiler

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