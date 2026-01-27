Testspiele am Dienstag: Ein 3:3 und viele Spielabsagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
Großenhainer FV 90 – VfB Hohenleipisch 1912 3:3
FC Strausberg – SpG Hennickendorf/Rehfelde abgesagt
---
19:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – Füchse Berlin
19:30 Uhr: 1. FC Wilmersdorf – Berliner AK
19:30 Uhr: VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf
19:30 Uhr: BSV Rot-Weiß Schönow – SG Einheit Zepernick 1925 II
20:00 Uhr: FV Wannsee – Oranienburger FC Eintracht 1901
---
18:30 Uhr: 1. FC Frankfurt II – 1. FC Frankfurt I
19:00 Uhr: SpG Lunow/Oderberg – FSV Fortuna Britz 90
19:15 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – Füchse Berlin
19:30 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________