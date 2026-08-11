 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Testspiele am Dienstag: Ein 10:0 und auch ein 3:6

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Gestern, 21:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Scharer

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Kreisliga B III
Kreisliga B IV
KL A3 Nordschwarzwald
KL A4 Rems/Murr/Hall
KL A4 Schwarzwald/Z.

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 10. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 11. August

SV Oberjesingen – Sportfreunde Gechingen 3:6

TSV Holzheim – FC Wacker Biberach 3:2
Tore: 1:0 Emilia Haecker (13.), 1:1 (32. Foulelfmeter), 1:2 (43.), 2:2 Judith Löbert (71.), 3:2 Judith Löbert (73.)

TSV Tettnang – FC Blau-Weiß Bellamont 10:0
Tore: 1:0 Jana Erdle (10.), 2:0 Jana Eiberle (14.), 3:0 Jule Scheerer (40.), 4:0 Jule Scheerer (42.), 5:0 Swetlana Volkova (59.), 6:0 (70.), 7:0 Lea Fritschi (74.), 8:0 Lea Fritschi (77.), 9:0 Lea Fritschi (82.), 10:0 Lea Fritschi (87.)

SG Weinstadt – SV Breuningsweiler 4:1

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Testspiele am Mittwoch, 12. August

19.00 Uhr - TSV Albeck - SGM Aufhausen/Nellingen

19.30 Uhr - SG Ottmarsheim / SC Ilsfeld / Neckarwesth. - TGV Dürrenzimmern

19.30 Uhr - FV 09 Nürtingen - SV Stuttgarter Kickers

20.00 Uhr - SV Enosis Mannheim - SV Waldhof Mannheim

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Testspiele am Donnerstag, 13. August

19.00 Uhr - SV Ölkofen - SC Blönried

19.30 Uhr - SV Allmersbach - ASV Aichwald

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Testspiele am Freitag, 14. August

15.30 Uhr - SC Freiburg - VfB Stuttgart

19.00 Uhr - Spvgg F.A.L. II - FV Fulgenstadt

19.00 Uhr - SV 67 Weinberg II - TSV Neuenstein

19.30 Uhr - SV Hegnach - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

19.30 Uhr - Türkspor Stuttgart - SV Croatia Reutlingen

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

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