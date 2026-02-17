 2026-02-17T13:18:05.561Z

Testspiele am Dienstag: Brieselang und Schöneiche siegen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es ist kein Spiel geplant.

---

Dienstag

FV Erkner 1920 – FSV Union Fürstenwalde abg.

BFC Dynamo – SV Germania 90 Schöneiche abg.

SV Grün-Weiß Brieselang – Angermünder FC 4:2

FSV Lok Eberswalde – SpG Lunow/Oderberg abg.

Oranienburger FC Eintracht 1901 – SG Einheit Zepernick 1925 abg.

FSV Babelsberg 74 – SG Bornim abg.

Birkenwerder BC 1908 – FC Kremmen 1920 abg.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Frankonia Wernsdorf 1919 abg.

SC Oberhavel Velten – SV Germania 90 Schöneiche 0:3

S.D. Croatia Berlin – SC Charlottenburg abg.

FC Strausberg – FV Preussen Eberswalde abg.

SV Babelsberg 03 II – VfB Trebbin abg.

---

Mittwoch

18:00 Uhr: SG Saarmund – BSG Stahl Brandenburg U19

18:30 Uhr: 1. FC Frankfurt – TS Celuloza Kostrzyn Nad Odra

18:30 Uhr: 1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

19:00 Uhr: 1. FC Finowfurt – Angermünder FC

Abgesagt: FC 98 Hennigsdorf – VfL Nauen

19:30 Uhr: TSG Einheit Bernau – FSV Fortuna Britz 90

---

Donnerstag

18:15 Uhr: SG Großziethen – SV Blau-Weiß Dahlewitz

19:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – SV Jahn Bad Freienwalde

19:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – TSV 1878 Schlieben

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________