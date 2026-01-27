2026-01-27T15:58:05.997Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... Testspiele am Dienstag: Absagen und ein Bezirksligist in Torlaune Auf FuPa gibt es die Übersicht. von Timo Babic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser – Foto: Alexander Sättele @helden
Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________ Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________
Testspiele am Montag, 26. Januar
Es sind keine Spiele geplant.
---
Testspiele am Dienstag, 27. Januar VfR Heilbronn – Türkspor Neckarsulm abg. SG Schorndorf – TSG Backnang abg. TSV Heimsheim – SV Neuhausen (Pforzh.) 4:1 Schiedsrichter:
David Modro -
Zuschauer:
40
SG Baienfurt – SV Aichstetten 4:4 Schiedsrichter:
Jürgen Frick
1. FC Normannia Gmünd – TSGV Waldstetten abg. SV Gebersheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 2:4 SF Höfen-Baach – VfR Birkmannsweiler II abg. TSG Ehingen – FV Schelklingen-Hausen 7:2
---
Testspiele am Mittwoch, 28. Januar
18:30 Uhr: VfR Aalen - FV Illertissen
18:30 Uhr: SV Stuttgarter Kickers - VfL Pfullingen
19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - ASV Botnang
19:00 Uhr: FC 08 Villingen - SG Sonnenhof Großaspach
19:00 Uhr: TSV Ehningen - SV Deckenpfronn
19:00 Uhr: SV Denkingen 1969 - FV Ravensburg
19:30 Uhr: SGM Deißlingen / Lauffen - SV Zimmern
---
Testspiele am Donnerstag, 29. Januar
14:00 Uhr: FC Bayern München II - SGV Freiberg
19:30 Uhr: FC 09 Überlingen - TSV Harthausen/Scher
---
Testspiele am Freitag, 30. Januar
18:30 Uhr: SGV Freiberg - SV Vaihingen
19:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - FC Dostluk Friedrichshafen 19:00 Uhr: TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar 19:30 Uhr: TSV Nellmersbach II - Tornado Stuttgart
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________