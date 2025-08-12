Testspiele am Dienstag: 3:6, 7:0, 5:0 - Es gibt wieder reichlich Tore

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es ist kein Spiel geplant.
---
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin 1:2
Schiedsrichter: Roman Brand
Tore: 0:1 Quentin Paul Albrecht (20. Foulelfmeter), 0:2 Quentin Paul Albrecht (58.), 1:2 Leandro Rodriguez Weber (63.)
SpG Hosena/Großkoschen – SV Germania Peickwitz 3:0
VfB 1921 Krieschow II – SV Eiche Branitz 7:0
SV Eintracht Alt Ruppin – MSV 1919 Neuruppin 1:4
SG Phönix Wildau 95 – SG Schulzendorf 1931 2:1
Breesener SV Guben Nord – FC Eisenhüttenstadt 3:6
Friedrichshagener SV 1912 – SV Germania 90 Schöneiche II 3:1
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Germania 90 Berge 5:0
---
19:00 Uhr: SV Empor Berlin – SV Babelsberg 03
19:00 Uhr: SpG Marienwerder/Klosterfelde – SG Union 1919 Klosterfelde II
19:00 Uhr: VSG Rahnsdorf 1949 – BSV Rot-Weiß Schönow
19:00 Uhr: SV 1920 Zehdenick – FSV Rot-Weiß Prenzlau
19:00 Uhr: FC Schwedt 02 – Swit II Szczecin
19:00 Uhr: SV Rot-Weiß Reitwein – 1. FC Frankfurt II
19:00 Uhr: VfL Nauen – 1. SV Oberkrämer 11
19:00 Uhr: FSV Schorfheide Joachimsthal – SpG Schwedt/Criewen II
19:00 Uhr: SG Blau-Weiß Beelitz – SV Babelsberg 03 II
19:15 Uhr: SG Saarmund – BSG Stahl Brandenburg
19:15 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – SV Grün-Weiß Brieselang
---
18:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – Brandenburger SC Süd 05
19:00 Uhr: Löwenberger SV – FSV Schorfheide Joachimsthal
19:00 Uhr: SV Rangsdorf 28 – SV Blau-Weiß Dahlewitz
19:30 Uhr: SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Sportfreunde Johannisthal
19:30 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – Birkenwerder BC 1908
19:30 Uhr: FC Strausberg – BSV Eintracht Mahlsdorf II
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________