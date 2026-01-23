Testspiele: Absagen für Cham und Jahn II alternativlos

Eis, Schnee, nachts Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. An Fußballspielen ist in diesen Tagen noch nicht wirklich zu denken. Improvisationskünste sind gefragt. Manche Vereine sind zum Start der Winter-Vorbereitung in die Turnhalle ausgewichen. Nichtsdestotrotz sollen und werden am morgigen Samstag, 24. Januar, bereits die ersten Testspiele stattfinden. Aus der Oberpfalz wären sechs Mannschaften aus der Bayern- und Landesliga am Ball. Allerdings wurden bereits zwei Partien abgesagt.

Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth DJK Gebenbach Gebenbach 14:00 PUSH



Letzte Woche haben die Gebenbacher die Vorbereitung auf die Restsaison in der Bayernliga Nord aufgenommen. „Du legst ja jetzt das Gerüst fürs ganze Jahr“, relativiert DJK-Coach Dominic Rühl den vermeintlich frühen Vorbereitungsstart. Die aktuellen Witterungsverhältnisse würden jedoch „massive Herausforderungen“ nach sich ziehen. Am Samstag steht der erste Test im Plan. Auf dem Kunstrasenplatz neben dem Hans-Walter-Wild-Stadion geht's gegen den hiesigen Regionalligisten SpVgg Bayreuth. Stand Freitagvormittag soll das Spiel stattfinden. Was erhofft sich Rühl vom Aufgalopp? „Zum einen wollen wir gleich wieder in den Rhythmus kommen und die Prinzipien aus der Hinrunde bestmöglich wieder einbringen. Zugleich ist es auch ein guter Gegner, damit wir – wortwörtlich – ins Laufen kommen und endlich wieder Fußball spielen können.“ Den Traditionsklub aus Bayreuth plagen massive finanzielle Probleme. Das führt so weit, dass er seinen Spielern nun freigestellt hat, ob sie den Verein im Winter verlassen wollen oder nicht . Prompt standen auch schon drei Abgänge fest. Womöglich ist ja auch für die DJK Gebenbach eine potenzielle Neuverpflichtung dabei...

Morgen, 15:00 Uhr SG Quelle Fürth Quelle Fürth ASV Neumarkt ASV Neumarkt 15:00 PUSH



Auch für Gebenbachs Ligakonkurrent ASV Neumarkt geht es frühzeitig in die Vollen. Der Tabellenerste der Bayernliga Nord tritt bei der SG Quelle Fürth an, seines Zeichens Rangsiebter der Landesliga Nordost. „Fünf Wochen Vorbereitung brauchen wir, damit wir unser Spiel wieder mit der maximalen Intensität auf den Platz bringen. Zudem wollen wir viel an unseren Prinzipien arbeiten und zum ersten Punktspiel einen sauberen Fitnesszustand haben“, erklärt Neumarkts Übungsleiter Sven Zurawka. Den morgigen Gegner bezeichnet er als „gute Landesliga-Mannschaft. Da sind wir gleich mal ordentlich gefordert. Für unser erstes Testspiel passt das perfekt.“ Man versuche gleich wieder ein paar Dinge umzusetzen, die das Trainerteam im Ligabetrieb sehen will.









Eingefroren und rutschig kommt aktuell der Kunstrasenplatz im Kappenberger Sportzentrum daher. „Ich denke, es ist für die Gesundheit viel vernünftiger, wenn wir da nicht in ein unnötiges Risiko gehen und auf einem solchen Untergrund testen lassen wollen“, ließ Faruk Maloku, Trainer des ASV Cham, bereits unter der Woche verlauten. Letztendlich war es für den Bayernliga-Dritten alternativlos, das Testspiel gegen den Landesligisten SpVgg Lam abzusagen. Eine Austragung wäre schlicht zu risikobehaftet.









Ähnliches Bild am Regensburger Kaulbachweg. „Der Kunstrasenplatz ist im Unterbau in der Granulatschicht gefroren und bietet daher keinen Halt für die Spieler. Das Verletzungsrisiko ist zu hoch“, informiert Johannes Frisch, Teammanager der U21 des SSV Jahn. Somit wird es nichts mit dem für Samstagvormittag geplanten Testspielaufgalopp gegen den SC Luhe-Wildenau. Beim nordoberpfälzer Landesligisten hätte Spielercoach Benny Urban „neben viel Laufarbeit auch ein Augenmerk auf unsere Defensivarbeit legen wollen“.