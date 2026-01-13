 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Die Testspiele in dieser Woche.
Die Testspiele in dieser Woche. – Foto: Steffi Rathje

Testspiele ab Mittwoch: Wer wann in Hamburg spielt

In Hamburg soll in der Kalenderwoche 3 endlich der Ball rollen - am Dienstag legt unter anderem der SC Pinneberg los, der FC Süderelbe testet doppelt, der USC Paloma ist mit zwei Mannschaften im Einsatz, das gilt auch für Eintracht Norderstedt.

Das Schneechaos lichtet sich - wer testet in Hamburg wann? FuPa zeigt euch eine Auswahl von Testspielen zwischen dem 13. und dem 16. Januar 2026.

Die Testspiele in Hamburg am Dienstag, 13. Januar 2026

Heute, 19:45 Uhr
SC Pinneberg
SC PinnebergSC Pinneberg
TSV Holm
TSV HolmTSV Holm
19:45
Spieltext SC Pinneberg - TSV Holm

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 14. Januar 2026

Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Quickborn
1. FC Quickborn1. FC Quickb
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau  III
20:00
Spieltext 1. FC Quickborn - SSV Rantzau III

Heute, 20:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
20:00
Spieltext Süderelbe - Bardowick

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 15. Januar 2026

Do., 15.01.2026, 19:30 Uhr
SV Tonndorf-Lohe
SV Tonndorf-LoheTonndorf-Loh
TSV Wandsetal Hamburg
TSV Wandsetal HamburgWandsetal
19:30
Spieltext Tonndorf-Loh - Wandsetal

Do., 15.01.2026, 20:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
20:00
Spieltext Nikola Tesla - TuS Osdorf

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 16. Januar 2026

Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
SC Pinneberg
SC PinnebergSC Pinneberg
Rellinger FC
Rellinger FCRellinger FC
19:30
Spieltext SC Pinneberg - Rellinger FC

Fr., 16.01.2026, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:45
Spieltext ETV - TSV Sasel

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
20:00
Spieltext Rahlstedt - USC Paloma

Fr., 16.01.2026, 19:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:00
Spieltext Norderstedt - Süderelbe

Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
19:30
Spieltext Vorw. Wacker - Drochtersen

Fr., 16.01.2026, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
19:00
Spieltext Concordia - Nikola Tesla

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Abgesagt
Spieltext SC Wentorf - Lohbrügge

Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
19:30
Spieltext USC Paloma II - Altona 93 II

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
20:00
Spieltext St. Pauli III - HSV BU II

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
SV Hamwarde
SV HamwardeHamwarde
20:00
Spieltext Barsbüttel - Hamwarde

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
20:00
Spieltext Norderstedt II - DSC Hanseat

Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
19:30
Spieltext Harburger TB - Vorw. Wacker

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
SV Lieth
SV LiethSV Lieth
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
20:00
Spieltext SV Lieth - Hetlingen

Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
SC Urania Hamburg
SC Urania HamburgSC Urania HH
FC Gregs
FC GregsFC Gregs
19:30
Spieltext SC Urania HH - FC Gregs

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
TSV Reinbek
TSV ReinbekTSV Reinbek
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
20:00
Spieltext TSV Reinbek - Aumühle-Woh.

Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Willinghusener SC
Willinghusener SCWillinghusen
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf II
20:00
Spieltext Willinghusen - Dassendorf II

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

