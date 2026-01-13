Testspiele ab Mittwoch: Wer wann in Hamburg spielt

Spieltext 1. FC Quickborn - SSV Rantzau III
Spieltext Nikola Tesla - TuS Osdorf
Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 16. Januar 2026
Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SC Pinneberg - Rellinger FC
Fr., 16.01.2026, 19:45 Uhr
Spieltext ETV - TSV Sasel
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext Rahlstedt - USC Paloma
Fr., 16.01.2026, 19:00 Uhr
Spieltext Norderstedt - Süderelbe
Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Vorw. Wacker - Drochtersen
Fr., 16.01.2026, 19:00 Uhr
Spieltext Concordia - Nikola Tesla
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext SC Wentorf - Lohbrügge
Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
Spieltext USC Paloma II - Altona 93 II
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext St. Pauli III - HSV BU II
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext Barsbüttel - Hamwarde
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext Norderstedt II - DSC Hanseat
Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
Spieltext Harburger TB - Vorw. Wacker
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext SV Lieth - Hetlingen
Fr., 16.01.2026, 19:30 Uhr
Spieltext SC Urania HH - FC Gregs
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext TSV Reinbek - Aumühle-Woh.
Fr., 16.01.2026, 20:00 Uhr
Spieltext Willinghusen - Dassendorf II
