Testspiele: 49 Frühstarter aus der Oberpfalz

Unter anderem Bezirksliga-Neuling TV Nabburg (in Rot) und Kreisligist SV Kemnath a. B. (Schwarz) bestreiten am Wochenende ihr erstes Vorbereitungsspiel. – Foto: Pohsygraphix

Sie konnten es offenbar kaum abwarten: Gefühlt ging gerade erst die alte Saison zu Ende, da starteten viele Mannschaften in den letzten Tagen schon wieder in den Trainingsbetrieb. Dementsprechend stehen nun auch die ersten Spiele der diesjährigen Sommervorbereitung auf dem Programm. Exakt 49 Mannschaften aus der Oberpfalz mimen am Wochenende des 13. und 14. Juni quasi den Frühstarter und sind Vorreiter für alles Kommende.



Früh dran ist unter anderem das junge Bayernligateam des SSV Jahn. Überraschend kommt das nicht, hat die Regensburger U21 doch ein neues Trainerteam sowie zahlreiche neue Kicker aus der bisherigen A-Jugend. Jetzt läuft erstmal die Findungsphase an. Am Sonntagnachmittag wird das Team von Neu-Trainer Lukas Baumer beim Straubinger A-Klassisten RSV Parkstetten vorstellig. Ein lockerer Aufgalopp also. Interessant dürfte Tags zuvor das Kräftemessen zwischen dem offensivstarken Bezirksligisten FC Raindorf und dem Landesligisten 1. FC Bad Kötzting werden. Als weiterer Bezirksligist ist auch der TV Nabburg bereits im Einsatz. Der Aufsteiger testet gegen den FC Weiden-Ost II. Zudem galoppieren zahlreiche Teams aus dem Kreisbereich frühzeitig los. FuPa liefert alle Wochenend-Testspiele im Überblick.