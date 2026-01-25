Testspielbericht: FC Schwabing 56 – SV Untermenzing 3:2 (0:1)

In einem spannenden Testspiel siegte der Landesligist FC Schwabing 56 am Sonntag mit 3:2 gegen den eine Liga tiefer spielenden SV Untermenzing. Vor 30 Zuschauern entwickelte sich auf dem Kunstrasenplatz ein abwechslungsreiches Duell, das vor allem in der zweiten Hälfte Fahrt aufnahm.

Die Gäste aus Untermenzing gingen in der 30. Minute durch Dominik Pfister in Führung. Schwabing tat sich im ersten Durchgang schwer, ins Spiel zu finden, und ging mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Mannschaft von Trainer Steven Zepeda deutlich verbessert. In der 52. Minute glich Bendix Kruse zum 1:1 aus. Doch nur zehn Minuten später brachte der eingewechselte Moritz Mösmang die Gäste erneut in Front (62.). Die Antwort der Schwabinger folgte prompt: Bereits eine Minute später erzielte Tom Julius Schütte den erneuten Ausgleich.