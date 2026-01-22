Testspielauftakt & Aprés Ski Party beim FSV

Am kommenden Samstag startet der FSV Dörnberg mit seinem ersten Vorbereitungsspiel gegen die Reserve des 1. SC Göttingen 05. Anpfiff ist um 14 Uhr. Mit Beginn der zweiten Spielhälfte eröffnet der FSV dann auch seine Aprés Ski Party im Bergstadion, die nach dem Erfolg im letzten Jahr jetzt ihre Fortsetzung findet.

Eine Woche Später geht die Reise dann zum RSV Göttingen (1.2.), gefolgt von den beiden Heimspielen gegen den TSV Ihringshausen (4.2.) und der Begnung gegen Gr. Ellershausen (8.2.). Am 15. Februar testet man dann noch einmal Auswärts beim VfR Borgentreich und der finale Test vor dem Rückrundenstart erfolgt am 22. Februar auf dem heimischen Kunstrasen gegen den SC Edermünde.