Testspielauftakt: Rehden testet doppelt und verliert Lucic verletzt

Der BSV SW Rehden ist mit zwei intensiven Testspielen binnen 24 Stunden in die Sommervorbereitung gestartet. Auf eine klare 0:4-Niederlage beim Regionalligisten SV Rödinghausen am Samstag folgte am Sonntag ein 3:1-Erfolg beim Bremenligisten TV Eiche Horn Bremen. Doch der Sieg in Bremen wurde von einer schweren Verletzung überschattet: Spielmacher David Lucic zog sich kurz nach der Pause einen Schienbeinbruch zu.