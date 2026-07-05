Testspielauftakt mit klarem Sieg für Concordia Emsbüren

– Foto: René Diebel

Concordia Emsbüren ist erfolgreich in die Testspielphase der Saison 2026/2027 gestartet. Im Rahmen eines Trainingstags setzte sich die Erste Mannschaft deutlich mit 5:0 gegen die zweite Mannschaft von FC Schüttorf 09 durch.

Der Trainingstag begann für die Mannschaft mit einer lockeren Einheit am Vormittag. Neben Stabilisationsübungen stand auch ein Technikwettbewerb auf dem Programm. Im Anschluss traf sich das Team zum gemeinsamen Mittagessen, bei dem Hähnchen im Brötchen vom Grill serviert wurde. Nach der anschließenden Spielbesprechung ging es gut vorbereitet in die Partie.

Concordia fand schnell ins Spiel und ging bereits in der 15. Minute durch Nico Seltier in Führung. Die erste Halbzeit gestaltete sich insgesamt relativ ausgeglichen, wobei die Emsbürener ein leichtes Übergewicht an Chancen verzeichneten, diese jedoch zunächst nicht weiter ausnutzen konnten.