Testspielauftakt: Luft nach oben

– Foto: Ariane Cagnin

Im zweiten Spielabschnitt verteidigte der TSV Bad Blankenburg besser. Es entwickelte sich eine Halbzeit auf Augenhöhe. Die Gastgeber liefen gegen den 0:3-Rückstand an. Die Gäste blieben aus dem Spiel heraus und bei Standards stets torgefährlich. Für die Männer vom Hainberg erzielte Mohammad Noor Alfreij 12 Minuten vor Abpfiff durch Schiedsrichter Luka Fischer (Kaulsdorf) den Ehrentreffer - 1:3. Aber insgesamt spielten die Bad Blankenburger im letzten Drittel des Gegners zu ungenau und trafen spontan viele schlechte Entscheidungen. Unter dem Strich verließ der TSV Scherneck den Platz als verdienter Sieger. Bis zum Auftakt in der KOL haben die Spieler des TSV Bad Blankenburg noch einige Arbeit vor sich, um erfolgreich in die Saison 2026/27 starten zu können.

Im ersten Durchgang nutzte Gegner TSV Scherneck konsequent die Unzulänglichkeiten der Männer vom Hainberg aus und erzielte durch Dominik Sommerluksch drei Treffer (21.,27., 28.) - 0:3. Der Gastgeber war um einen geordneten Spielaufbau bemüht, spielte jedoch danach zu kompliziert. Die Gäste aus Bayern zeigten sich eingespielt, nutzten die Umschaltmomente und hatten gute Spielabläufe.