Testspiel-Wochenende: FC Wegberg-Beeck und Königsdorf in Torlaune

Der FC Wegberg-Beeck zeigte sich am Wochenende in Torlaune: In zwei Testspielen erzielte das Team von Trainer Mark Zeh insgesamt 18 Treffer. Am Samstag wurde Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 13:1 deklassiert, einen Tag später folgte ein 5:3-Erfolg gegen die Sportfreunde Düren.