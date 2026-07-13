Testspiel: VFB Mörnsheim gegen SF Bieswang 1:1



Die Begegnung begann für den VfB schwungvoll. Nach anfänglichen Ballverlusten am eigenen Strafraum fanden die Mörnsheimer schnell ihren Rhythmus und übernahmen in den ersten Minuten die Spielkontrolle. Die Belohnung folgte prompt: Unter der Regie des neuen Trainers Christoph Miedel durften die Hausherren früh jubeln. Andreas Mayr fasste sich aus gut 20 Metern ein Herz und zog ab – sein durchdachter Schuss schlug gegen die Laufrichtung des Bieswanger Torhüters zur 1:0-Führung ein.

Die Freude währte jedoch nicht allzu lange. Die Sportfreunde reagierten blitzschnell. In der 20. Spielminute kombinierten sich die Bieswanger über mehrere feine Passstafetten stark nach vorne und schlossen einen mustergültig vorgetragenen Konter durch Jakob Käfferlein zum 1:1-Ausgleich ab, dabei wurde die Mörnsheimer Hintermannschaft von Ihren Mittelfeldspielern im Stich gelassen. Im Anschluss entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die Mörnsheimer zeigten immer wieder schöne Spielzüge und spielten sich geschickt aus engen Situationen frei, blieben bis zur Pause jedoch ohne zwingende Torchance.

In der zweiten Halbzeit nutzten beide Seiten die Gelegenheit, um ordentlich durchzurotieren. Die vielen Wechsel führten phasenweise zu etwas unsortierten Spielsituationen auf dem Platz. So rutschte hin und wieder der Ball hinter die Mörnsheimer Abwehrketten. Dass sich Bieswang in dieser Phase nicht belohnen konnte, hatte der VfB vor allem seinem Schlussmann Michael Wild zu verdanken. Nach eigenem Fehler bügelte der Keeper die Situation läuferisch überragend aus. Einen gefährlichen Abschluss aus halblinker Position parierte er glänzend und fischte den Ball sensationell aus dem rechten unteren Eck.

Auf der Gegenseite verbuchte auch der VfB Mörnsheim hochkarätige Offensivszenen. Durch schnelle Doppelpässe und kluge Tiefenläufe tauchten erst Leon Böheim und später Phillip Rieß gefährlich im Fünfmeterraum auf – beide wurden jedoch im letzten Moment von der gut gestaffelten Bieswanger Defensive am Abschluss gehindert.

Lattenpech in der Schlussphase

Die letzte Viertelstunde hatte es noch einmal in sich und hielt zwei dicke Gelegenheiten bereit. Zunächst trat Simon Schneider einen Eckball direkt auf das Gehäuse der Gäste, doch der aufmerksame Bieswanger Torwart konnte den Ball gerade noch über die Querlatte lenken.

Bei einer weiteren Ecke kam Manuel Schmidt am zweiten Pfosten überraschend an das Leder. Sein Abschluss klatschte jedoch nur an die Latte, von wo aus der Ball auf die Torlinie sprang und schließlich vom gegnerischen Keeper festgehalten wurde.