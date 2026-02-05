Testspiel verlegt: TuS Bersenbrück weicht in die Niederlande aus

Alternative gefunden, um im Spielrhythmus zu bleiben

Um dennoch im Vorbereitungsrhythmus zu bleiben, haben sich beide Mannschaften kurzfristig auf einen Ausweichspielort verständigt. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der Witteveense Boys ’87 in den Niederlanden. Der Austragungsort liegt für beide Teams etwa auf halber Strecke und bietet verlässliche Platzbedingungen.

Neuer Spielort, neue Anstoßzeit

Die Partie wird am Samstag um 11:00 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Kunstrasenplatz am Kerkweg 1 in Witteveen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet die Verlegung zwar eine weitere Anreise, ermöglicht dem Team jedoch wertvolle Spielpraxis unter wettkampfnahen Bedingungen.