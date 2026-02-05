 2026-02-04T11:15:37.617Z

Testspiel verlegt: TuS Bersenbrück weicht in die Niederlande aus

Schneelage im Hemkestadion erzwingt kurzfristige Änderung vor Duell mit Kickers Emden

Das geplante Testspiel des TuS Bersenbrück gegen den BSV Kickers Emden findet am Samstag nicht wie vorgesehen in Bersenbrück statt. Grund ist die anhaltende Schneedecke im Hemkestadion, die einen regulären Spielbetrieb weiterhin unmöglich macht.

Alternative gefunden, um im Spielrhythmus zu bleiben

Um dennoch im Vorbereitungsrhythmus zu bleiben, haben sich beide Mannschaften kurzfristig auf einen Ausweichspielort verständigt. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der Witteveense Boys ’87 in den Niederlanden. Der Austragungsort liegt für beide Teams etwa auf halber Strecke und bietet verlässliche Platzbedingungen.

Neuer Spielort, neue Anstoßzeit

Die Partie wird am Samstag um 11:00 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Kunstrasenplatz am Kerkweg 1 in Witteveen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet die Verlegung zwar eine weitere Anreise, ermöglicht dem Team jedoch wertvolle Spielpraxis unter wettkampfnahen Bedingungen.

Der TuS bittet um Verständnis dafür, dass sich die Mannschaft in dieser Wintervorbereitung seltener als geplant im heimischen Hemkestadion präsentieren kann. Die aktuelle Witterungslage erfordert flexible Lösungen – mit dem Ziel, sportlich dennoch bestmöglich auf die Rückrunde vorbereitet zu sein.