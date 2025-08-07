Testspiel verlegt: Alemannia Aachen kommt im November nach Vichttal

Das Testspiel-Highlight zwischen dem Mittelrheinligisten VfL Vichttal und dem Drittligisten Alemannia Aachen findet nicht wie ursprünglich geplant am 15. August statt. Auf Wunsch der Alemannia wurde die Partie auf Freitag, den 14. November 2025 um 19 Uhr verlegt. Neuer Austragungsort ist der Sportpark Dörenberg in Stolberg.

Grund für die Terminverschiebung ist die aktuell angespannte Personalsituation bei der Alemannia. Nur zwei Tage nach dem ursprünglich geplanten Spieltermin steht für das Team von Trainer Benedetto Muzzicato zudem ein wichtiges Duell im Bitburger-Pokal gegen den 1. FC Düren an. Eine zusätzliche Belastung durch ein Testspiel wäre nach Einschätzung der Aachener Verantwortlichen nicht sinnvoll gewesen.

„Wir befinden uns in einer Phase, in der wir die Belastung im Kader gezielt steuern müssen – gerade mit Blick auf das kurz darauffolgende Pokalspiel gegen Düren, das für uns eine hohe sportliche Relevanz hat. Ein großes Dankeschön geht an den VfL Vichttal für das Verständnis und die Bereitschaft, das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen“, wird Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport der Alemannia, auf der Vereinshomepage zitiert.

Der VfL Vichttal zeigt Verständnis für die Verlegung. „Wir haben vollstes Verständnis für die Entscheidung und danken der Alemannia für die offene Kommunikation“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Man freue sich, dass ein neuer Termin gefunden wurde, und sehe die Partie im November als gute Gelegenheit, unter besseren Bedingungen einen attraktiven sportlichen Vergleich zu ermöglichen.