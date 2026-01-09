Testspiel um eine halbe Stunde verlegt

Bevor es am Samstagmorgen wieder zurück nach Deutschland geht, steigt am morgigen Freitag, 9. Januar, zum sportlichen Abschluss des Trainingslagers das Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten und Europa-League-Teilnehmer FC Basel. Die Partie wird anders als ursprünglich geplant erst um 14.30 Uhr und damit eine halbe Stunde später im Marbella Football Center angepfiffen. Hintergrund ist, dass die Schweiz für diesen Freitag einen nationalen Trauertag für die Opfer der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana ausgerufen hat, bei der in der vergangenen Silvesternacht 40 Menschen starben. Die landesweite Schweigeminute und Gedenkzeremonie beginnen um 14.00 Uhr, weshalb eine zeitliche Verlegung der Partie gegen den FC Basel eine Selbstverständlichkeit ist.