Testspiel-Übersicht der Landesliga Holstein

Die Landesliga Holstein startet mit einer Reihe spannender Testspiele in die Wintervorbereitung. Vereine wie TuS Hartenholm, VfB Lübeck II und SVT Bad Oldesloe nutzen die Partien, um neue Taktiken zu testen, Talente einzusetzen und die Mannschaften fit für die zweite Saisonhälfte zu machen. Fans dürfen sich auf spannende Begegnungen und erste Eindrücke vom Leistungsstand der Teams freuen.
Sa, 24.01.26, 17:00: SC Rapid Lübeck – Eichholzer SV II
Sa, 31.01.26, 15:00: Eintracht Norderstedt II – SC Rapid Lübeck
Sa, 07.02.26, 17:30: SC Rapid Lübeck – SV Azadi Lübeck
So, 15.02.26, 14:00: SC Rapid Lübeck – Eutin 08
Sa, 31.01.26, 15:30: VfR Neumünster – VfB Lübeck II U21
Mi, 04.02.26, 19:00: VfB Lübeck II U21 – SV Todesfelde
Di, 10.02.26, 19:30: VfB Lübeck II U21 – Oldenburger SV
Fr, 13.02.26, 19:30: VfB Lübeck II U21 – SV Pastow
Mi, 18.02.26, 19:00: VfB Lübeck II U21 – Türkischer SV
Sa, 24.01.26, 14:00: TSV Kronshagen – Eichholzer SV
Sa, 31.01.26, 13:00: Eichholzer SV – SSG Rot-Schwarz Kiel
Sa, 07.02.26, 13:30: Eckernförder SV – Eichholzer SV
Sa, 07.02.26, 15:00: Oldenburger SV – Eichholzer SV
Sa, 14.02.26, 14:00: SV Hafen Rostock 61 – Eichholzer SV
Sa, 21.02.26, 16:00: Kaltenkirchener TS – Eichholzer SV
Sa, 24.01.26, 15:00: Condor 1. – SSC Hagen Ahrensburg
Sa, 31.01.26, 14:00: BU 1. – SSC Hagen Ahrensburg
Sa, 07.02.26, 14:00: Büchen-Siebeneichener SV – SSC Hagen Ahrensburg
Di, 17.02.26, 19:30: SSC Hagen Ahrensburg – SV Eichede
So, 25.01.26, 14:00: DSC Hanseat 1. – TSV Bargteheide
So, 01.02.26, 14:00: TSV Bargteheide – SC V. M. 1.
Do, 05.02.26, 20:00: TSV Bargteheide – Voran Ohe 1.
Sa, 07.02.26, 13:30: TSV Bargteheide – Nienstedten 1.
Di, 10.02.26, 20:00: FC Fetih-Kisdorf – TSV Bargteheide
Do, 19.02.26, 19:30: Kaltenkirchener TS – TSV Bargteheide
Sa, 21.02.26, 14:30: TSV Bargteheide – TuS Jevenstedt
Sa, 24.01.26, 15:00: Hoisbüttel 1. – FC Dornbreite Lübeck
Sa, 31.01.26, 14:00: Eutin 08 – FC Dornbreite Lübeck
Mi, 04.02.26, 19:30: Sereetzer SV – FC Dornbreite Lübeck
Sa, 07.02.26, 13:30: FC Dornbreite Lübeck – FC Mecklenburg Schwerin
Sa, 21.02.26, 14:00: SVG Pönitz – FC Dornbreite Lübeck
Sa, 31.01.26, 14:00: TSV Pansdorf – SG Sarau/Bosau
Sa, 07.02.26, 14:00: TSV Pansdorf – SV Hamberge
Sa, 14.02.26, 14:00: TSV Pansdorf – SV Azadi Lübeck
Sa, 21.02.26, 14:00: TSV Pansdorf – SV Preußen 09 Reinfeld
Sa, 31.01.26, 15:30: Rantzau 1. – TSV Lägerdorf
Sa, 07.02.26, 14:15: TSV Lägerdorf – TuS Jevenstedt
Do, 22.01.26, 19:45: VfR Horst – JFV Südholstein
Sa, 31.01.26, 14:00: VfR Horst – Edendorfer SV
Sa, 07.02.26, 14:00: VfR Horst – Union Tornesch 1.
Sa, 14.02.26, 14:00: VfR Horst – FC Burg
Sa, 21.02.26, 14:00: VfR Horst – ETSV Fortuna Glückstadt
Sa, 24.01.26, 14:00: Kaltenkirchener TS – SVT Bad Oldesloe
So, 08.02.26, 14:00: VfL Oldesloe – SVT Bad Oldesloe
Di, 10.02.26, 19:30: SVT Bad Oldesloe – SV Eichede
So, 22.02.26, 14:00: SVT Bad Oldesloe – Tralauer SV
So, 25.01.26, 14:00: SpVg Eidertal Molfsee II – SV Todesfelde II
Do, 05.02.26, 19:30: TSV Plön – SV Todesfelde II
Do, 12.02.26, 19:30: FC Schönberg – SV Todesfelde II
Sa, 24.01.26, 13:00: SVNA 1. – Ratzeburger SV
Sa, 31.01.26, 14:30: Barsbüttel 1. – Ratzeburger SV
Sa, 07.02.26, 14:00: Ratzeburger SV – SV Preußen 09 Reinfeld
Sa, 14.02.26, 14:00: Ratzeburger SV – FC Mecklenburg Schwerin
Sa, 31.01.26, 15:00: FC Fetih-Kisdorf – MED SV
Di, 03.02.26, 20:00: Kaltenkirchener TS – FC Fetih-Kisdorf
Sa, 07.02.26, 16:00: FC Fetih-Kisdorf – SG Weddelbrook/Nützen
Di, 10.02.26, 20:00: FC Fetih-Kisdorf – TSV Bargteheide
So, 22.02.26, 15:30: FC Fetih-Kisdorf – SG Elmenhorst / Tremsbüttel
Sa, 31.01.26, 15:00: ATSV Stockelsdorf – SC Rönnau
Sa, 07.02.26, 14:00: Leezener SC – SC Rönnau
Fr, 13.02.26, 19:30: SC Rönnau – SG Dersau/Kalübbe
So, 25.01.26, 13:00: JFV Südholstein – SV Eichede II
Sa, 31.01.26, 14:00: MTV Ahrensbök – SV Eichede II
Do, 05.02.26, 19:30: SVG Pönitz – SV Eichede II
So, 08.02.26, 15:00: SG Wentorf-Sandesneben/Schönberg – SV Eichede II
So, 22.02.26, 15:00: Büchen-Siebeneichener SV – SV Eichede II
So, 01.02.26, 14:00: VfB Lübeck – TuS Hartenholm
Di, 03.02.26, 19:00: TSV Altenholz – TuS Hartenholm
So, 08.02.26, 14:00: SpVg Eidertal Molfsee II – TuS Hartenholm
So, 15.02.26, 12:00: Inter Türkspor Kiel – TuS Hartenholm