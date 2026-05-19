Testspiel: SV Sandhausen trifft auf Eintracht Frankfurt

Mal gegen Bayern, mal gegen Sandhausen: Die SGE um Skhiri trifft auf den SV Sandhausen. – Foto: Pressefotos Eibner

Am Mittwoch, 20. Mai um 19 Uhr, empfängt der SV Sandhausen im Stadion am Hardtwald den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zu einem besonderen Freundschaftsspiel. Die Partie ist Teil der Saison-Nachbereitung der Hessen und gleichzeitig ein echtes Highlight für den SVS – auch wegen des besonderen Anlasses.

Jubiläumsspiel zum 110-jährigen Bestehen des SVS

Das Testspiel steht ganz im Zeichen des 110-jährigen Vereinsjubiläums des SV Sandhausen. Für diesen Anlass wurde mit Eintracht Frankfurt bewusst ein namhafter Gegner eingeladen. Die Hessen bringen dabei nicht nur Bundesliga-, sondern auch internationale Erfahrung mit an den Hardtwald.

„Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Stadion, einen besonderen Gegner und einen Abend, der diesem Anlass gerecht wird“, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Gleichzeitig dankte er Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht, für den freundschaftlichen Austausch rund um die Terminierung der Partie.

Wiedersehen nach dreieinhalb Jahren

Für beide Vereine ist es kein völlig neues Duell: Zuletzt trafen der SVS und die Eintracht im Dezember 2022 in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Damals setzte sich Frankfurt deutlich mit 5:1 durch.

Die Kurpfälzer belegen aktuell Platz vier in der Regionalliga Südwest und haben mit Louis Kolbe zudem einen ehemaligen Frankfurter im Kader.

Testspiel nach Saisonende

Eintracht Frankfurt nutzt traditionell die Woche nach dem letzten Bundesliga-Spieltag für zusätzliche Testspiele in der Region. Auch in diesem Jahr steht dabei der Rhythmus im Vordergrund, während der SVS die Begegnung als wichtigen Härtetest und Highlight für Fans und Umfeld sieht.

Wo die Partie übertragen wird, will die Eintracht zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Ticketinfos

Tickets für das Jubiläumsspiel sind bereits über die Website des SV Sandhausen sowie im Fanshop erhältlich. Wer seine Dauerkarte für die Saison 2026/27 verlängert oder neu abschließt, erhält zudem freien Eintritt zum Spiel.

Die reguläre Dauerkarte der laufenden Saison berechtigt nicht zum Zutritt.