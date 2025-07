Testspiel Sv Bornberg - Tus Eiche Stinstedt

Heute hatte der SV Bornberg den TuS Eiche Stinstedt im Zuge der Saison Vorbereitung 25/26 zu Gast. Bei besten Fritz-Walter Wetter ging es auch pünktlich um 20 Uhr vor ca 50 Zuschauern in die Wasserschlacht. Die neu formierte Mannschaft des SV Bornberg erwischte einen Traumstart und ging bereits in der zweiten Minute sehenswert in Führung. Nach kurzem schütteln kam nun auch der TuS Eiche Stinstedt ins Spiel und belohnten sich mit 1:1(8.) sowie mit dem 1:2 in der 21.Spielminute.