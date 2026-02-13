Testspiel statt Oberliga: KFC Uerdingen trifft auf Goch

Die logische Konsequenz: Der KFC Uerdingen nutzt das spielfreie Karnevals-Wochenende, um beim Landesligisten Viktoria Goch ein Testspiel zu absolvieren. Anstoß im Hubert-Houben-Stadion in Goch ist am Freitag, 13. Februar, um 19.30 Uhr. Trainer Julian Stöhr ist froh über die Begegnung. „So haben wir trotz des spielfreien Wochenendes eine Partie und bleiben im Wettkampfmodus“, sagt er.
Obwohl der Rhythmus wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass dann auch die gleichen Spieler wie beim 3:0-Erfolg gegen den SV Sonsbeck auf dem Platz stehen werden. „Der Plan ist, dass vor allem die Jungs, die am Samstag weniger Einsatzzeit hatten, etwa 60 bis 65 Minuten spielen. Der Rest kommt dann im Laufe der zweiten Halbzeit dazu. So wollen wir die Belastung gut verteilen und allen Spielpraxis geben“, sagt Julian Stöhr.
Guter Landesligist
Viktoria Goch spielt als Aufsteiger und Meister der zurückliegenden Bezirksligasaison eine ordentliche Rolle in der Landesliga und steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Der Start in die Rückrunde verlief allerdings anders als erhofft. Einem 2:2 folgte eine 1:5-Pleite – beides Spiele gegen Mannschaften, die um den Verbleib in der Landesliga kämpfen und weiter unten in der Tabelle stehen als die Viktoria. Für Goch wird es also nicht darum gehen, im Rhythmus zu bleiben, sondern erst einmal in den Rhythmus wieder rein zu finden.