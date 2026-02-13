Testspiel statt Oberliga: KFC Uerdingen trifft auf Goch

Viktoria Goch spielt als Aufsteiger und Meister der zurückliegenden Bezirksligasaison eine ordentliche Rolle in der Landesliga und steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Der Start in die Rückrunde verlief allerdings anders als erhofft. Einem 2:2 folgte eine 1:5-Pleite – beides Spiele gegen Mannschaften, die um den Verbleib in der Landesliga kämpfen und weiter unten in der Tabelle stehen als die Viktoria. Für Goch wird es also nicht darum gehen, im Rhythmus zu bleiben, sondern erst einmal in den Rhythmus wieder rein zu finden.