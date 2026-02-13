 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Testspiel statt Oberliga: KFC Uerdingen trifft auf Goch

Zwangspause, Spiel, Pause – zum Start in die Rückrunde kommt der KFC Uerdingen noch nicht in den Rhythmus. Das Freundschaftsspiel am Freitag soll dabei helfen.

von Marvin Wibbeke · Heute, 08:36 Uhr · 0 Leser
KFC testet gegen Goch.
KFC testet gegen Goch. – Foto: Ralph Görtz

Gerade erst hat der KFC Uerdingen in die Rückrunde der Oberliga Niederrhein starten können, da ist er auch schon wieder zu einer Pause verdonnert. Dieses Mal sind aber nicht nur der KFC und die Sportfreunde Baumberg betroffen, sondern der ganze Amateurfußball setzt dem Rahmenspielplan entsprechend am Karnevalswochenende am Niederrhein aus. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um in einen vernünftigen Spielrhythmus zu kommen.

Wie wichtig ein solcher Rhythmus sein kann, hat der KFC in der Hinrunde bewiesen, als er eine Serie von sechs Ligaspielen ohne Niederlage und davon auch drei ohne Gegentreffer hinlegen konnte.

Spielpraxis für alle

Die logische Konsequenz: Der KFC Uerdingen nutzt das spielfreie Karnevals-Wochenende, um beim Landesligisten Viktoria Goch ein Testspiel zu absolvieren. Anstoß im Hubert-Houben-Stadion in Goch ist am Freitag, 13. Februar, um 19.30 Uhr. Trainer Julian Stöhr ist froh über die Begegnung. „So haben wir trotz des spielfreien Wochenendes eine Partie und bleiben im Wettkampfmodus“, sagt er.

Obwohl der Rhythmus wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass dann auch die gleichen Spieler wie beim 3:0-Erfolg gegen den SV Sonsbeck auf dem Platz stehen werden. „Der Plan ist, dass vor allem die Jungs, die am Samstag weniger Einsatzzeit hatten, etwa 60 bis 65 Minuten spielen. Der Rest kommt dann im Laufe der zweiten Halbzeit dazu. So wollen wir die Belastung gut verteilen und allen Spielpraxis geben“, sagt Julian Stöhr.

Guter Landesligist

Viktoria Goch spielt als Aufsteiger und Meister der zurückliegenden Bezirksligasaison eine ordentliche Rolle in der Landesliga und steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz. Der Start in die Rückrunde verlief allerdings anders als erhofft. Einem 2:2 folgte eine 1:5-Pleite – beides Spiele gegen Mannschaften, die um den Verbleib in der Landesliga kämpfen und weiter unten in der Tabelle stehen als die Viktoria. Für Goch wird es also nicht darum gehen, im Rhythmus zu bleiben, sondern erst einmal in den Rhythmus wieder rein zu finden.