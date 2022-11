Testspiel statt Landespokal: Sandersdorf gastiert bei altem Bekannten Oberliga Süd +++ Die SG Union trifft am Freitagabend auf die Regionalliga-Elf der BSG Chemie Leipzig

Eigentlich steht das bevorstehende Fußball-Wochenende in Sachsen-Anhalt ganz im Zeichen des Landespokals - nicht aber für die SG Union Sandersdorf. Nachdem der Oberligist schon vorzeitig in der zweiten Runde bei Verbandsligist CFC Germania (1:2) die Segel streichen musste, sollte ein Alternativprogramm her. Und das haben die Verantwortlichen gefunden.