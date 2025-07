Testspiel-Stadtderby in Deggendorf - U19-Regionalauswahl zu Gast in SR

Heute, 19:00 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel SpVgg Lam SpVgg Lam 19:00 live PUSH



Die SpVgg Lam gehört zum Favoritenkreis der Landesliga Mitte und überprüft zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart ihre Form beim SC Zwiesel, der sich für die anstehende Kreisliga-Spielzeit einiges vorgenommen hat. Die "Osserbuam" möchte den Zwei-Klassen-Unterschied deutlich machen, wenngleich Testspielresutate für Coach Lorenz Kowalski keinerlei Bedeutung haben: "Mir sind die Ergebnisse in der Vorbereitung komplett egal. Wir wollen an unseren Abläufen arbeiten und allen Spielern wieder ausreichend Einsatzzeit geben.“ Verzichten müssen die Osserbuam neben ihren Dauerpatienten auch auf Matthias Müller, Tim Welter und Niklas Maimer.







Heute, 18:45 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf TSV Seebach Seebach 18:45 PUSH



Die Seuchenzeit der SpVgg GW Deggendorf scheint kein Ende zu nehmen. Julius Reiner hat sich im Training den Arm gebrochen, Nachwuchstalent Valentin Bobenhausen bereits zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Die Beschwerden von Niklas Hauner nehmen kein Ende und wann der Kapitän wieder ins Geschehen eingreifen kann, ist komplett offen. Angreifer Roman Artemuk, der 2025 überhaupt noch nicht zum Einsatz gekommen ist, befindet sich ebenso wie Marlon Limmer erst im Aufbautraining. Mit Sebastian Kett fehlt ein weiterer etablierter Akteur. Der Einsatz von Abwehrchef Alexander Sperl ist fraglich. Zumindest Offensiv-Allrounder Laurin Hübscher steht kurz vor einer Rückkehr in den Wettkampfbetrieb, ist aber im Derby noch kein Thema. "Wir spielen mit einer blutjungen Truppe, die sich gegen eine Landesliga-Spitzenmannschaft bestmöglich zur Wehr setzen will. Um ein ordentliches Ergebnis erzielen zu können, werden wir viel Lauf- und Defensivarbeit verrichten müssen", meint Deggendorfs Neu-Coach Benjamin Penzkofer.





Der TSV Seebach verbuchte zuletzt beim Bayernligisten SV Schalding-Heining ein achtbares 2:2-Remis. Am Samstag steht das Testspiel-Highlight gegen die DJK Vilzing auf dem Programm. "Auf dieses Spiel freuen wir uns natürlich riesig, aber auch das Stadtderby werden wir konzentriert in Angriff nehmen. Wir wollen die Dinge, an denen wir im Training arbeiten, auf den Platz bringen, ein möglichst dominantes und selbstverständlich auch erfolgreiches Spiel zeigen", fordert TSV-Chefanweiser Wolfgang Beller, der allerdings ebenfalls eine Hiobsbotschaft zu verkraften hat. Der erst vor Kurzem wiedergenesene Wirbelwind Simon Griesbeck hat sich in Schalding eine Armfraktur zugezogen und dem ehemaligen Junioren-Bundesliga-Kicker droht erneut eine längere Zwangspause. Nicht dabei sind auch Leitwolf Christoph Beck und der angeschlagene Kilian Schwarzmüller. Florian Weber ist immer noch außer Gefecht.