Testspiel-Sieg! Meppens Zwote überzeugt beim 3:0 in Nordhorn

Zunächst tat sich die junge Truppe von Carsten Stammermann schwer. Gegen zahlreiche Ex-Meppener auf Nordhorner Seite kamen die Gäste in den ersten 15 Minuten kaum ins Spiel, mussten den frühen Druck des Gegners erst überstehen. Doch danach drehte sich das Bild: Meppen befreit, Meppen drückt und trifft!

Meppens zweite Mannschaft präsentiert sich nach dem großen Umbruch weiter in guter Form und feiert im Testspiel bei Eintracht Nordhorn einen klaren 3:0-Erfolg.

Nach einem Foul an Amin Muja zeigte Moritz Hinnenkamp vom Punkt keine Nerven - 1:0 (25.). Nur wenige Minuten später klingelte es erneut: Nach schneller Kombination im Strafraum stand Simon Hoffmann goldrichtig und schob zum 2:0 (32.) ein.

In Halbzeit zwei verwaltete der SV Meppen clever, ließ Nordhorn nur in einer kurzen Druckphase ins Spiel kommen. Die Entscheidung dann in Minute 75: Wieder eine blitzsaubere Kombination über die rechte Seite, Mika Herrmann schließt trocken ab - 3:0!

Am Ende steht ein verdienter Sieg für Meppen, das sich nicht nur spielerisch stark präsentierte, sondern auch körperlich dagegenhielt. Trainer und Fans dürfen zufrieden sein und hoffen, dass alle Spieler verletzungsfrei bleiben.