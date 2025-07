Testspiel-Showdown der neuen Fusion SV Ippensen/Wohnste

Seit diesem Sommer geht die Spielvereinigung Ippensen/Wohnste an den Start. Aus gegebenen Anlass findet am Samstag, dem 12.07., ein Dreifachspieltag der neuen Teams in Wohnste statt, um die Fusion der beiden Stammvereine SV Ippensen und MTV Wohnste offiziell einzuläuten.