Testspiel-Serie startet: Heeslinger SC bereitet sich auf Rückrunde vor

Fußball-Oberligist Heeslinger SC hat dieser Tagen mit den Vorbereitungen auf die Rückrunde begonnen. Am Wochenende steht bereits das erste von vier Testspielen auf dem Programm. Es geht zum TSV Niendorf.

Fußball-Oberligist Heeslinger SC gastiert am Sonnabend beim Hamburger Oberligisten TSV Niendorf. In der nächsten Woche stehen weitere Trainingseinheiten für die Elf von Malte Bösch auf dem Programm. Den Abschluss der zweiten Vorbereitungswoche bildet ein Testspiel gegen den Regionalligisten Altona 93. Die Partie wird am Sonnabend, 31. Januar, um 14 Uhr auf dem Sportgelände in Sittensen angepfiffen.



Eine Woche später, also am 7. Februar, ist der HSC beim Blumenthaler SV zu Gast. Anstoß der Partie ist bereits um 13 Uhr. Das letzte Testspiel der Vorbereitung bestreite die Mannschaft von Malte Bösch dann am Sonnabend, 14. Februar, in Ahlerstedt. Gegner ist der Landesligist TV Jahn Schneverdingen. Die Begegnung wird um 15 Uhr angepfiffen.