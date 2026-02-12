Testspiel-Ort verlegt: SV Meppen gegen Kickers Emden

– Foto: Christian Bunge

Der SV Meppen nutzt die aktuelle Vorbereitungsphase für einen weiteren Härtetest: Am Samstag, 14. Februar 2026, trifft die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann um 14 Uhr auf den Regionalligisten Kickers Emden.

Spielort kurzfristig verlegt

Ursprünglich war geplant, die Partie in Rhauderfehn auszutragen. Die aktuellen Witterungsbedingungen machten diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen sollte das Spiel in der Hänsch-Arena stattfinden. Doch auch dieses musste verlegt werden. Die Partie wurde dann auf dem Kunstrasen von Concordia Emsbüren ausgetragen.

Für den SV Meppen bietet die Begegnung mit Kickers Emden die Gelegenheit, Abläufe zu festigen und Spielpraxis zu sammeln. Gerade unter winterlichen Bedingungen wird die Partie auch ein Belastungstest – organisatorisch wie sportlich.