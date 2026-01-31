Testspiel-Niederlage gegen SC Freiburg II

Die Saarländer startete mit gutem Tempo in die Partie und wurde bereits früh gefährlich. So gelang es Markus Mendler in der 6. Minute nach Hereingabe von Armend Qenaj, die Grün-Weißen in Führung zu bringen. Nur wenig später köpfte Hilal El-Helwe die Kugel unglücklicherweise an den Pfosten. Daraufhin profitierte Freiburg von einigen Fehlpässen der Homburger und konnte somit ebenfalls für Gefahr in unserem Strafraum sorgen. Trotz Führung blieb die Partie anfänglich ausgeglichen und es ließ sich keine dominantere Mannschaft ausmachen.

Die große Wendung des Spiels folgte durch den 1:1-Ausgleichstreffer der Freiburger in der 30. Minute durch Leon Catak. Fortan waren die Breisgauer deutlich aktiver, zogen immer wieder ab und schossen sich in der 40. Minute erneut durch Catak in Führung. Mit dem 2:1-Zwischenstand für die U23 der Freiburger verabschiedeten sich beide Mannschaften somit in die Halbzeitpause.

Wie auch in den vergangenen Testspielen gegen den VfR Mannheim und den FC Jeunesse Canach wechselte Roland Seitz einen Großteil der Mannschaft zur Halbzeit aus. So lief ab der 2. Hälfte ebenfalls auch erstmals Neuzugang Robert Geller für unseren FCH auf. Das Pech aus der 1. Halbzeit blieb den Homburgern allerdings auch in den anschließenden 45 Minuten ein treuer Begleiter, weshalb ein missglückter Rückpass von Simon Joachims in der 50. Minute auf Michael Gelt in dessen Kasten landete und den Freiburgern zur 3:1-Führung verhalf.

Weitere Abschlüsse der Freiburger verteidigte unser FCH und schaffte es schließlich selbst nochmal, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern. In den letzten Minuten versuchten unsere Grün-Weißen einen letzten Angriff. Der zuvor eingewechselte U23-Spieler Silas Rau gab den Ball per Hacke im Strafraum an Petermann ab. Dieser lief aufs Tor, scheiterte jedoch an der Freiburger Verteidigung. Der Ball prallte ab, sodass Oliver Kovacic ihn jedoch in der Nachspielzeit noch ins Netz köpfen konnte. Somit musste sich unser FCH dem Ligakonkurrenten SC Freiburg II am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben.

„Wir sind mit vielen Aktionen gut reingekommen. Ärgerlich ist es, dass wir das 2:0 nicht machen konnten, schließlich mit dem Standard zum 1:1 bestraft wurden und somit wieder von vorne anfangen mussten. Auch dass wir kurz vor der Halbzeit in den Rückstand geraten sind, war sehr unglücklich“, fasst Cheftrainer Roland Seitz die 1. Halbzeit zusammen. „Der Start in die 2. Hälfte mit dem Eigentor, das größtenteils dem Platz verschuldet war, war ebenfalls unglücklich. Dennoch fand ich, dass wir die letzten 15 Minuten nochmal gut attackieren konnten und noch ein schönes Tor erzielen konnten. Im Allgemeinen war es ein guter Test, obwohl wir natürlich nicht ganz zufrieden sind, da wir verloren haben.“

Am Sonntag bricht unser FCH ins Trainingslager ins türkische Lara auf. Dort wird man sich bis zum 10. Februar nochmal intensiv auf die Restrunde der Regionalliga Südwest vorbereiten. Am kommenden Dienstag, den 03. Februar bestreitet unser FCH das erste Testspiel im Trainingslager gegen die 2. Mannschaft des österreichischen Zweitligisten SK Rapid Wien. Die Partie findet um 15 Uhr Ortszeit (13 Uhr deutsche Zeit) statt.