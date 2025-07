Testspiel MTV Hammah vs SV Bornberg

Heute gastierte der SV Bornberg bei seinem 2. Testspiel in Hammah und traf dort auf die zweite Garde des MTV Hammah.

Der SV Bornberg hat heute zwar einige Ausfälle zu beklagen.

Dennoch hat sich Bornberg einiges vorgenommen um beim Kreisligsten zu bestehen . Dies gelang in der ersten 45 min auch richtig gut. Was nun auch zu Folge hatte das der SV Bornberg zur Halbzeit mit 2:1 führte . Beide Seiten legten für ein Testspiel ein sehr Körperbetontes Spiel hin . Wo im Verlauf der zweiten Halbzeit der MTV Hammah immer besser ins Spiel kam .

Bornbergs Hintermannschaft bekam nun deutlich mehr zu tun. Trotz guter Leistung des Torhüters musste der SV Bornberg in der 68. Minute den Ausgleich hinnehmen.

Obwohl der SV Bornberg nur wenige Minuten später durch Pöllmann wieder in Führung ging(72.) , merkte man nun aber doch die Ausfälle die der SV Bornberg zur beklagen hatte.

Dies konnte der MTV Hammah deutlich besser kompensieren was Ihnen auch den Ausgleich bescherte(77.) . In der 85 . Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt was bei beiden Manschaften ein wenig für Verwunderung gesorgt hat .

MTV Hammah scheiterte zwar erst am Torhüter konnte aber im Nachschuss zum 4:3 Endstand einschieben .

Insgesamt haben beide Mannschaften ein gutes Spiel gezeigt . Welches eigentlich keinen Sieger verdient hätte.

Der SV Bornberg bedankt sich beim MTV Hammah und wünscht eine gute Saison.