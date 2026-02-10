 2026-02-09T08:36:21.830Z

Testspiel-Marathon: TSV 1860 II & Pipinsried fordern Bezirksliga-Teams

Englische Woche in Oberbayern

Tadelloser Lauf in der Vorbereitung: Die ersten fünf Testspiele gewann der TSV 1860 München II in der Vorbereitung alle deutlich. – Foto: Robert Geisler

Der Start in die Rückrunde steht bevor und die oberbayerischen Teams geben Vollgas. Zahlreiche Teams spielen diese Woche mehrfach.

Nach dem fulminanten 5:0-Sieg gegen den TuS Geretsried ist die U21 des TSV 1860 München heute erneut im Einsatz. Um 20 Uhr gastiert die Mannschaft von Alper Kayabunar beim Bezirksligisten SV Untermenzing. Gegen Geretsried sammelte auch 1860-Profi Morris Schröter Spielzeit. Es war der erste Einsatz des 30-Jährigen seit dem Pokalspiel am 22. Juli 2025. Das 5:0 von Cristian Leone bereitete Schröter vor.

Heute, 20:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
20:00

Pipinsried nach Coup gegen Regionalligst erneut im Einsatz – ASV Dachau in Karlsfeld

Heute, 20:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
20:00

Zeitgleich mit 1860 II ist auch der FC Pipinsried zu Gast bei einem Bezirksliga-Team: Nach dem 3:0 bei Regionalligist Schwaben Augsburg spielt die Mannschaft von Roman Langer heute in Kammerberg. Spannend dürfte auch das Landkreis-Duell in Karlsfeld werden, wo der ASV Dachau gastiert. Gegen Jetzendorf bewies die Mannschaft von Matthias Koston bereits, dass sie mit Landesligisten mithalten kann (1:1).

Heute, 19:30 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
19:30

SV Aubing, Gilching und SVN München fordern Bezirksliga-Teams

Heute, 19:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
19:30

Testspiele zwischen Landesligisten und Bezirksligisten gibt es heute für Interessierte auch in Aubing und Neuperlach. Zum SVA kommt der TSV Gilching-Argelsried und beim SVN München ist der TuS Holzkirchen zu Gast. Zudem spielt Chiemgau Traunstein gegen den SC Anger.

Heute, 19:30 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
SC Anger
SC AngerSC Anger
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
19:30

Desweiteren testen zahlreiche Bezirksligisten heute gegen unterklassige Gegner. Penzberg empfängt die DJK Waldram. Geisellbullach spielt in Gräfelfing. Der VfB Forstinning trifft auf den FC Lengdorf. Ebersberg fordert Waldtrudering. Ebenfalls gegen Kreisligisten im Einsatz sind der VfR Garching (20:00 Uhr beim SV Lohhof) und der TSV Zorneding (20:00 Uhr beim SC Baldham-Vaterstetten).

Heute, 19:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
19:30

Heute, 20:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
20:00

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
DJK Waldram
DJK WaldramDJK Waldram
19:00

