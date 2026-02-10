Testspiel-Marathon: TSV 1860 II & Pipinsried fordern Bezirksliga-Teams Englische Woche in Oberbayern von btfm · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

Tadelloser Lauf in der Vorbereitung: Die ersten fünf Testspiele gewann der TSV 1860 München II in der Vorbereitung alle deutlich. – Foto: Robert Geisler

Der Start in die Rückrunde steht bevor und die oberbayerischen Teams geben Vollgas. Zahlreiche Teams spielen diese Woche mehrfach.

Nach dem fulminanten 5:0-Sieg gegen den TuS Geretsried ist die U21 des TSV 1860 München heute erneut im Einsatz. Um 20 Uhr gastiert die Mannschaft von Alper Kayabunar beim Bezirksligisten SV Untermenzing. Gegen Geretsried sammelte auch 1860-Profi Morris Schröter Spielzeit. Es war der erste Einsatz des 30-Jährigen seit dem Pokalspiel am 22. Juli 2025. Das 5:0 von Cristian Leone bereitete Schröter vor.

Pipinsried nach Coup gegen Regionalligst erneut im Einsatz – ASV Dachau in Karlsfeld

Zeitgleich mit 1860 II ist auch der FC Pipinsried zu Gast bei einem Bezirksliga-Team: Nach dem 3:0 bei Regionalligist Schwaben Augsburg spielt die Mannschaft von Roman Langer heute in Kammerberg. Spannend dürfte auch das Landkreis-Duell in Karlsfeld werden, wo der ASV Dachau gastiert. Gegen Jetzendorf bewies die Mannschaft von Matthias Koston bereits, dass sie mit Landesligisten mithalten kann (1:1).

Testspiele zwischen Landesligisten und Bezirksligisten gibt es heute für Interessierte auch in Aubing und Neuperlach. Zum SVA kommt der TSV Gilching-Argelsried und beim SVN München ist der TuS Holzkirchen zu Gast. Zudem spielt Chiemgau Traunstein gegen den SC Anger.

