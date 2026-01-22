Testspiel-Marathon für Heimstetten: Dreimal Regionalliga, dreimal Landesliga, zweimal Bayernliga

Dem SV Heimstetten steht eine intensive Vorbeitung bevor. Der Bayernligist tritt vor dem Rückrunden-Start gleich achtmal in Testspielen an.

Rekordverdächtige acht Testspielen warten auf den SV Heimstetten in der Vorbereitung. Ursprünglich habe man mit weniger Partien geplant, sagt Trainerin Sarah Romert. Doch dann seien mehrere Anfragen von Regionalligisten gekommen, „die wir alle gerne annehmen wollten“.

So bekommt es der SVH am 7., 11. und 14. Februar nacheinander mit den Regionalliga-Teams aus Eichstätt (auswärts 14 Uhr), Unterhaching (daheim 19.30 Uhr) und Burghausen (daheim 15 Uhr) zu tun. Zuvor warten in Eggenfelden an diesem Samstag um 14 Uhr sowie in Grünwald (27.1., 19.30 Uhr) und Hallbergmoos (31.1., 14 Uhr) drei Landesligisten als Gegner.