Testspiel live: FC Wegberg-Beeck fordert Jüchen vor Ligastart

Der VfL Jüchen-Garzweiler startet am Sonntag mit einem ambitionierten Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen in die Saison der Oberliga Niederrhein (15 Uhr). Noch am Dienstagabend testet das Team von Trainer Daniel Klinger beim Mittelrheinliga-Klub FC Wegberg-Beeck - live auf FuPa.
Ab 20 Uhr erhält das Trainerteam von Klinger die letzten Erkenntnisse einer langen Vorbereitung, vermutlich kristallisiert sich nach der Auswärtsreise an den Mittelrhein auch die erste Startelf heraus. Jüchen will in der Oberliga vor allem auf den Heimvorteil "Rasenplatz" setzen, wie Klinger im Oberliga-Niederrhein-Podcast erzählt hat. In Essen ist vom Aufsteiger sicherlich kein Hurra-Fußball zu erwarten, schließlich gehört die Uhlenkrug-Elf wieder zu den Top-Teams der Liga.
Der FC Wegberg-Beeck hat übrigens noch zwei Wochen länger Zeit: Die Mittelrheinliga-Saison beginnt erst am 30. August mit einem Heimspiel gegen die SpVg Porz. Zuvor testen die Kleeblätter nach Jüchen noch gegen Eintracht Verlautenheide und müssen im Verbandspokal zum Kreisligisten SG Flamersheim / Kirchheim nach Euskirchen.
Interessant: Obwohl Duelle zwischen Beeck und Jüchen eigentlich nicht abwegig sind, weil die Klubs an der Verbandsgrenze gerne gegeneinander testen, ist es laut der FuPa-Datenbank das erste Duell beider Klubs.