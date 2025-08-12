Beeck hat schon gegen Meerbusch und St. Tönis getestet. – Foto: Jens Terhardt

Testspiel live: FC Wegberg-Beeck fordert Jüchen vor Ligastart Für den VfL Jüchen-Garzweiler startet am Wochenende die Saison in der Oberliga, am Dienstag steht noch das spannende Testspiel beim TSV Meerbusch an.

Der VfL Jüchen-Garzweiler startet am Sonntag mit einem ambitionierten Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen in die Saison der Oberliga Niederrhein (15 Uhr). Noch am Dienstagabend testet das Team von Trainer Daniel Klinger beim Mittelrheinliga-Klub FC Wegberg-Beeck - live auf FuPa.

Heute, 20:00 Uhr FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 20:00 live PUSH Ab 20 Uhr erhält das Trainerteam von Klinger die letzten Erkenntnisse einer langen Vorbereitung, vermutlich kristallisiert sich nach der Auswärtsreise an den Mittelrhein auch die erste Startelf heraus. Jüchen will in der Oberliga vor allem auf den Heimvorteil "Rasenplatz" setzen, wie Klinger im Oberliga-Niederrhein-Podcast erzählt hat. In Essen ist vom Aufsteiger sicherlich kein Hurra-Fußball zu erwarten, schließlich gehört die Uhlenkrug-Elf wieder zu den Top-Teams der Liga.