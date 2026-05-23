Testspiel-Kracher: Verden trifft erneut auf Werder Bremen

– Foto: Lennart Blömer

Allmählich entwickelt sich eine Tradition: Der FC Verden 04 wird sich im dritten Sommer hintereinander mit der Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen messen. Darüber hinaus präsentierte er ein neues Gesicht für die kommende Spielzeit.

Inwoo Choi kommt vom Ligakonkurrenten BSV Schwarz-Weiß Rehden und wird das Mittelfeldzentrum verstärken. „Inwoo passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns. Er bringt genau die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen“, lobte der zum sportlichen Leiter aufgerückte Sajieh Jaber in der Vereinsmitteilung.

In den direkten Duellen mit Verden konnte der 23-Jährige sein Können verletzungsbedingt nicht unter Beweis stellen. Insgesamt brachte er es aber schon auf Einsätze in der Oberliga Niedersachsen. Dementsprechend wird Choi den Reiterstädtern direkt weiterhelfen können. Seine neue Aufgabe geht er durchaus ambitioniert an: „Der FC Verden 04 hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt. Ich bin mir sicher, dass die Entwicklung noch nicht am Ende ist und ich einen Teil dazu beitragen kann, dass wir in der nächsten Saison den nächsten Schritt gehen."