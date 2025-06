⚽FC Energie U19 und FSV Union Füwa zu Gast in Beeskow⚽

Guten Morgen Sportsfreunde, unser Sport- & Freizeitzentrum Beeskow ist eine herrliche Sportanlage mit großer Tribüne und schönem Flair. Was fehlt der beste Nachwuchs Brandenburgs gegen die spielklassenhöchste Mannschaft im Landkreis. Kurz um, dass alles habt ihr am Freitag den 11.7 ab 18 Uhr bei uns. Das U19 Bundesligateam vom FC Energie Cottbus trifft auf den Brandenburgligisten FSV Union Fürstenwalde. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, also Kalender raus und eintragen. Wir sehen uns.

Eure Preußen aus Beeskow ✌🏼