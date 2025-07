Testspiel-Kracher am heutigen Freitag in Beeskow

Heute, 18:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie FSV Union Fürstenwalde FSV Union 18:00 live PUSH

Als Highlight wird es in der Halbzeitpause eine Trikotversteigerung geben, je ein signiertes Trikot des FC Energie Cottbus "Erste Mannschaft" und ein Union Fürstenwalde Jersey aus Regionalligazeiten können für einen guten Zweck ersteigert werden. Der Erlös soll in eine Soundanlage investiert werden, die an den Flutlichtmasten fest installieren wird, um das Sportzentrum noch attraktiver zu gestalten. Also kommt vorbei und macht das Sport- und Freizeitzentrum voll, Einlass ist ab 17 Uhr, Eintritt 3 € (ab 16 Jahren). Für das leibliche Wohl sorgen das Preußenteam und die Sportklause.