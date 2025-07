Testspiel-Knüller: Der FC Augsburg kommt nach Memmingen Verlinkte Inhalte Testspiele FC Augsburg FC Memmingen

Fr., 18.07.2025, 17:00 Uhr FC Memmingen FC Memmingen FC Augsburg FC Augsburg 17:00

Am Ende der Saisonvorbereitung gibt es für den FC Memmingen noch einen echten Knüller: Am Freitag, 18. Juli, kommt um 17 Uhr der Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum Regionalliga-Aufsteiger in die Memminger Arena. Dieses zusätzliche Testspiel haben die beiden schwäbischen Klubs kurzfristig vereinbart. Karten dafür sind ab dem kommenden Dienstag erhältlich. Es wird mit einer großen Kulisse in der 5.000 Zuschauer fassenden Arena an der Bodenseestraße gerechnet. Für die Memminger wird es das vorletzte Vorbereitungsspiel sein, bevor eine Woche später bereits die Punkterunde startet. Die Bundesliga-Saison für den FCA beginnt dagegen erst am 23. August beim SC Freiburg. Vorgeschaltet ist noch das DFB-Pokalspiel am 17. August in Halle. Dennoch ist der Fokus nicht nur der FCA-Fans auf ihre neue Mannschaft jetzt schon groß. Ganz besonders richten sich die Blicke auf Neu-Trainer Sandro Wagner bei dessen erstem Bundesliga-Trainerengagement nach seiner Zeit als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der deutschen Nationalmannschaft. Für die Augsburger wird es das zweite Testspiel sein, bei dem auch die Neuzugänge Elias Saad (FC St. Pauli), Robin Fellhauer (SV Elversberg) und Kyliane Dong (ES Troyes AC/Frankreich) unter die Lupe genommen werden können. Weitere Verpflichtungen sind bis zum Spieltermin durchaus möglich.

Der FCM-Vorsitzende Andreas Minkenberg freut sich über das FCA-Gastspiel beim Bayernliga-Meister: „Für uns ist es eine große Ehre und Freude den Traditionsverein FC Augsburg wieder einmal bei uns empfangen zu dürfen. Für uns und alle Fans ist das Spiel eine Gelegenheit den Fußball im Allgäu zu feiern und uns als FC Memmingen mit einem starken Team zu zeigen. Einen besseren Start in die neue Saison hätten wir uns nicht erträumen können!“ Die bisherigen Gastspiele in der Saisonvorbereitung in Memmingen waren für die Augsburger Profis in der Vergangenheit eigentlich immer ein gutes Omen für die nachfolgende Spielzeit, ob 2013 in der ausverkauften Arena gegen den AS Monaco oder den gastgebenden FCM in den Jahren 2010 (3.000 Zuschauer), 2011 (3.600 Zuschauer) und 2014 (2.600 Zuschauer).