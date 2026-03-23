Testspiel in Ostwestfalen

– Foto: Horst Vogler

Eintracht Braunschweig bestreitet während der laufenden Länderspielpause ein Testspiel beim Ligakonkurrenten DSC Arminia Bielefeld. Die Kornetka-Elf trifft am kommenden Mittwoch um 12 Uhr auf den DSC und nutzt die Partie, um Spielpraxis zu sammeln und taktische Abläufe zu testen.

Rahmenbedingungen

Das Testspiel findet auf den Trainingsplätzen der Ostwestfalen statt und wird nicht öffentlich zugänglich sein. Fans und Medienvertreter können daher nicht vor Ort sein.

Livestream geplant

Die Eintracht plant jedoch, das Spiel per Livestream zu übertragen. Details und Zugangslinks werden rechtzeitig bekanntgegeben, sodass Interessierte das Duell live verfolgen können.